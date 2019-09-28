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ممثلة شهيرة تعترف بمواعدتها رجل متزوج: "لست محرجة"

السبت 28/سبتمبر/2019 - 06:43 ص
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ممثلة شهيرة تعترف بمواعدتها رجل متزوج: لست محرجة
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اعترفت النجمة التركية ​بيلور كالكافان​ بأنها واعدت رجلاً متزوجًا الأمر الذي أحدث حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووجّه لها أحد الصحفيين سؤالا وهو: "هل سبق أن واعدتي رجل متزوج ؟" لترد قائلة: "نعم ، ولست محرجة من ذلك. هو من عليه أن يشعر بالخجل.. لست أنا من لديه زوجة ولا انا من خنت زوجتي. أنا لم أعطي وعد لأي أحد".

عن  بيلور

بيلور هي ممثلة تركية تحظى بشعبية كبيرة، بدأت مسيرتها بالظهور في الإعلانات التجارية، وقدمت برنامج يناقش الحياة الجنسية، كما انه في رصيدها العديد من المسلسلات ابرزها "سنوات الضياع".

"بيلور"، ولدت وعاشت بمدينة إسطنبول حتى أنهت المدرسة الثانوية. 

سافرت إلى الولايات المتحدة لكمل دراستها هناك وحصلت على دورات في علم النفس من جامعة UCLA. 

أول دور سينمائي لها

حصلت على دورها أول في السينما سنة 1969م في فيلم لديها عوالم منفصلة كان دورا وهي في السابعة من عمرها وكان دوراً مميز لطفلة صغيرة ذات السبع سنوات. 

ظهورها على خشبة المسرح

في سنة 1980م ظهرت لأول مرة على خشبة المسرح، وفي سنة 2011م بدأت الظهور في الإعلانات التجارية وقدمت برنامج يناقش الحياة الجنسية، كما إنها ظهرت على شاشات التلفزيون وعملت بالدراما التلفزيونية وشاركت في بطولة عدد من المسلسلات.



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