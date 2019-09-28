رئيس الوزراء السوداني يتحدث عن مصر وعلاقتها بنجاح الثورة بالأمم المتحدة

قال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، إن توفير الحياة الكريمة وإدارة التنوع العرقي سيشكلان مدخلا لتوطيد السلام في السودان.





وأضاف "حمدوك"، في كلمته بالجمعية العمومية للأمم المتحدة، السبت: أن الثورة السودانية جاءت لتحرر الشعب السوداني من القمع و تعيد له الكرامة و شكرا للدول التي ساهمت في جعل الثورة السودانية أمرا ممكنا، وخاصة الأشقاء في الإمارات ومصر والسعودية".





وتابع: " نتوقع من المجتمع الدولي أن يمد يد العون للسودان لمعالجة سلبيات النظام السابق".





وأكمل: السودان عازم على الالتزام بالقانون الدولي والمشاركة في ترسيخ المواثيق الدولية، مؤكدا أنه لم يكن شعب السودان داعما أو راعيا للإرهاب ولكن نظامه كان كذلك.



