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رئيس الوزراء السوداني يتحدث عن مصر وعلاقتها بنجاح الثورة بالأمم المتحدة

السبت 28/سبتمبر/2019 - 06:30 ص
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رئيس الوزراء السوداني يتحدث عن مصر وعلاقتها بنجاح الثورة بالأمم المتحدة
حمدوك
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قال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، إن توفير الحياة الكريمة وإدارة التنوع العرقي سيشكلان مدخلا لتوطيد السلام في السودان.

وأضاف "حمدوك"، في كلمته بالجمعية العمومية للأمم المتحدة، السبت: أن الثورة السودانية جاءت لتحرر الشعب السوداني من القمع و تعيد له الكرامة وشكرا للدول التي ساهمت في جعل الثورة السودانية أمرا ممكنا، وخاصة الأشقاء في الإمارات ومصر والسعودية".

وتابع: "نتوقع من المجتمع الدولي أن يمد يد العون للسودان لمعالجة سلبيات النظام السابق".

وأكمل: السودان عازم على الالتزام بالقانون الدولي والمشاركة في ترسيخ المواثيق الدولية، مؤكدا أنه لم يكن شعب السودان داعما أو راعيا للإرهاب ولكن نظامه كان كذلك. 

ووجه رسالة إلى الولايات المتحدة قائلاً: ندعو واشنطن لرفع السودان من قائمة الإرهاب، ونحن اعون بالتحديات التي تنتظرنا ونحن عازمون على بناء دولة القانون والتنمية والسلام.
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المزيد عن: مصر رئيس الوزراء السوداني حمدوك الثورة السودانية الأمم المتحدة
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