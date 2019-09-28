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طارق لطفي عن شهداء سيناء "آه على الوجع"

السبت 28/سبتمبر/2019 - 05:59 ص
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طارق لطفي عن شهداء سيناء آه على الوجع
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اسماء زقزوق
 
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نعى الفنان طارق لطفي، شهداء الوطن من رجال الجيش اللذين استشهدوا أمس الجمعة نتيجة لهجوم إرهابي مسلح، في كمين تفاحة ببئر العبد بشل سيناء، والذي راح ضحيته أفراد الكمين بالكامل من الضباط والجنود ومن بينهم الضابط محمود المغربي، ورحلوا نتيجة لحادث الغدر من الإرهابين، كما تم إصابة عدد من المدنيين.


ونشر لطفي، منشورًا جديدًا عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي "فسيبوك"  تضمن صورة لحذاء جندي من الشهداء وعلق عليها وكتب (آه على الوجع).


وكان الفنان طارق لطفي نشر أيضًا مجموعة من الصور والمدونات علي فسيبوك تأييدًا ودعمًا  للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد حملات التشويه التي تعرض لها في الفيديوهات الني بثها المقاول المصري الهارب إلي اسبانيا محمد علي.


واحتوت تدوينات الفنان طارق لطفي علي فسيبوك، على صورة من التخريب الذي ملأ شوارع مصر عقب صورة يناير في عام(2011)، وكتب عليها "ذاكرة السمك" ذلك من أجل عدم الانجراف وراء العنف والتخريب الذي يدعو إليه المقاول الهارب والمطلوب القبض عليه من قبل "الانتربول الدولي".


جدير بالذكر أن الفنان طارق لطفي قدم مسلسل (بين عالمين) والذي تم عرضه عام (2015) وعُرض خارج السابق الرمضاني، وتناول عددًا من المشكلات الاجتماعية لرجال الأعمال ودارت احداثه في اطار تشويقي وحقق نجاحاً كبيراً وجذب قاعدة عريضة من الجماهير، شارك في بجولة المسلسل كوكبة من النجوم منهم هشام سليم، لقاء الخميسي، دارين حداد، حازم سمير، المسلسل من تأليف السينازيست أيمن مدحت، ومن إخراج أحمد مدحثطتح، وتم إنتاجة من خلال شركة سينرجي للمنتج.


طارق لطفي عن شهداء سيناء "آه على الوجع"
طارق لطفي عن شهداء سيناء "آه على الوجع"
طارق لطفي عن شهداء سيناء "آه على الوجع"
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