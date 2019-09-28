مرتضى منصور: بطل السنغال هو أسوأ فريق في أفريقيا

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك، أنه متعجب من موقف الفريق السنغالى جينيراسيون فوت السنغالى قبل مواجهه اياب دور الـ 32 لدورى أبطال أفريقيا.





مرتضى منصور أكد عبر تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم على قناة الحدث اليوم، أن أسوء بلد وأسوء فريق استقبل الزمالك، بالاضافة الى ملاعبهم السيئة.





كان الفريق السنغالى متمسك بخوض المباراة على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس مساء السبت، قبل قرار الزمالك تأجيل المباراة الى يوم الأحد على ملعب برج العرب.





وأرسل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم خطاب اليوم الى الزمالك يؤكد على اقامة المباراة يوم الأحد 29 سبتمبر على ملعب برج العرب بالاسكندرية.





مرتضى منصور أكد ان الزمالك ضحى من اجل البلد، حيث تحدث أن من مصلحة فريقه أن يلعب فى بتروسبورت، ولكنه اخطر الكاف بأن الظروف الأمنية لا تسمح، وأن الاتحاد الأفريقي تفهم الموقف.





وأبدى رئيس الزمالك تعجبه من موفق الفريق السنغالى ورئيس ناديهم، والأزمة المفتعلة من جانب فريق جينيراسيون، واصفا الأمر بالفوضى من الجانب السنغالى.





وشدد ان الاتحاد الأفريقى حسم الأمر وسيواجه الزمالك الفريق السنغالى يوم الأحد على ملعب برج العرب، وهم فى انتظار الفريق السنغالى فى الموعد المحدد.





وأكد أن حصة الاسكندرية من التذاكر سيتم بيعها صباح السبت فى ستاد الاسكندرية.





كان الفريق السنغالى قد توجه الى ملعب بتروسبورت الليلة لاقامة المران الرئيسى، ليتم منعهم بسبب عدم تواجد حجز لهم.