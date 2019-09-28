نيمار يصفع برشلونة مجدداً
السبت 28/سبتمبر/2019 - 05:39 ص
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علاء خليف
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كشفت تقارير صحفية اسبانية عن فشل مفاوضات مسؤولي برشلونة مع محامي البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم الجمعة، فيما يخص إنهاء النزاع القضائي بين الطرفين.
وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الاسبانية أن محامي البرازيلي نيمار عقد جلسة اليوم الجمعة مع مسؤولي برشلونة من أجل الاتفاق على حل للأزمة القضائية بين الطرفين والوصول إلي اتفاق ودي يرضي جميع الأطرف دون الدخول في نزاعات قضائية جديدة، لكن هذه المفاوضات فشلت ولم تسفر عن أي حلول للأزمة.
وكان نيمار قد رفع دعوى قضائية ضد نادي برشلونة، للحصول على مكافأة تجديد آخر عقد له مع البارسا كاملة، رغم أنه انتقل مباشرة عقب ذلك لنادي باريس سان جيرمان في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده مع البرسا.
ومنح برشلونة، اللاعب 14 مليون يورو من إجمالي المكافأة البالغة 40 مليونًا، ولذلك يطلب نيمار الحصول على 26 مليون يورو من إدارة النادي الكتالوني، لكن الاخير يرفض ذلك.
وحسبما ذكرت الصحيفة الكتالونية أن محامي نيمار أعلن موافقة اللاعب علي التخلي عن مكافأة التجديد بأكملها للنادي الكتالوني، بشرط وجود التزام مكتوب بأن برشلونة سيتعاقد معه مستقبلًا، ولم يوافق مسؤولي البرسا على هذا الشرط، مما أدى إلى استمرار النزاع القضائي بين الطرفين.
الجدير بالذكر أن نادي برشلونة دخل في مفاوضات مكثفة مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لضم "نيمار" خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، لكن جميع محاولاته باءت بالفشل.
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