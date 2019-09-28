بعد أسبوعين من عرضها.. أغنية بلقيس الجديدة باللهجة المغربية تحقق 7 ملايين مشاهدة
السبت 28/سبتمبر/2019 - 05:26 ص
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نجحت الفنانة بلقيس أحمد، في حصد أكثر من 7 ملايين مشاهدة لأغنيتها الجديدة "تعالى تشوف" باللون الغنائي المغربي.
وحققت الأغنية حتى الآن أكثر من 7,002,221 ملايين مشاهدة منذ طرحها في 13 سبتمبر الجاري.
الأغنية كلمات الشاعر سمير المجاري، والحان مروان أصيل، وتوزيع رشيد محمد علي، وإخراج عبد الرفيع عبديوي، وتحت إشراف ومتابعة عصام حميش، الذي تابع جميع الأمور المتعلقة بالعمل بداية من اللهجة والأوديو والفيديو، الى لحظات إطلاقه أمام الجمهور.
تصوير الأغنية
وقد واستغرق تجهيز الأغنية "تعالى تشوف" وتنفيذها وتصويرها ستة أشهر من العمل المتواصل، حيث أكدت بلقيس أنها سعيدة لقيامها بهذه الخطوة العربية الجديدة، بعد أن التقت خلال زياراتها المتعددة الى المغرب بالجمهور المغربي وطالبها بتقديم أغنية من لونهم الموسيقي الغني، فما كان منها الاّ أن قامت بالبحث عن أغنية تكون فاتحة الخير مع الأغنية المغربية وأمام الجمهور المغربي.
موضحة أنها متفائلة جداً بها ولهذا أصرّت على حضورها لحفل لإطلاق الأغنية بنفسها وحضور جميع طاقم عمل الأوديو والفيديو.
إتقان بلقيس للهجة المغربية
ولوحظ من خلال الأغنية وكلماتها إتقان بلقيس للهجة المغربية، حيث أوضحت أنها تحب اللهجة المغربية وتتقنها، مما سهل عليها مخارج الحروف واللفظ باللهجة المغربية، مفتخرة بها أمام الجمهور العربي المغاربي، مؤكدة تواجدها خلال الفترة المقبلة بالعديد من المهرجات الغنائية المتنوعة.
وقد تم تصوير أغنية "تعالى تشوف" على مدار يومين تصوير في مدينة مراكش بالمغرب، بالإستعانه بطاقم فني من هوليوود لإنجاز الكليب، مستخدمين تقنية "الموشين كنترول" لأول مرة في الوطن العربي، ليكون عملاً متكاملاً محترفاً بنكهته العالمية المتميزة، متضمناً عرضاً راقصاً مميزاً، وهو نفسه الذي تم عرضه خلال حفل الإطلاق في كازبلانكا.
عرض الأغنية بقناة بلقيس
هذا وقد تم عرض الأغنية وبشكل حصري عبر قناة بلقيس في موقع "اليوتيوب"، الى جانب عرضها عبر مجموعة كبيرة من القنوات الفضائية المغربية والعربية الشهيرة، وتم توزيع الأغنية على محطات الإذاعات المغربية والعربية أيضاً.
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