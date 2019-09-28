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ضربة موجعة في برشلونة بسبب ميسي

السبت 28/سبتمبر/2019 - 04:40 ص
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ضربة موجعة في برشلونة بسبب ميسي
ميسي
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محمد الصو
 
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تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني بقيادة أرنيستو فالفيردي؛ صدمة قوية بشأن غياب لاعبه الأرجنتيني ليونيل ميسي؛ عن المباريات.


وأشارت بعض التقارير إلى أن ميسي؛ قد يغيب خلال المباريات المقبلة حتى موعد إقامة مباراة ريال مدريد بالكلاسيكو الإسباني؛ بسبب الإصابة.


وقال برنامح "الشيرنجيتو الإسباني"؛ إن هناك صدمة قد تحدث بشأن إصابة قائد الفريق ليونيل ميسي أسطورة البرسا ومدة غيابه.


وأوضح التقرير أن فترة غياب الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، عن الملاعب بسبب الإصابة، قد تصل إلى شهر وهو ما يعني أنه توجد احتمالية ضئيلة لغيابه عن مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، يوم 26 أكتوبر المقبل.


وتعرض ميسي؛ للإصابة بالفخذ الأيسر خلال مواجهة فياريال ؛ بالجولة السادسة للدوري الإسباني.


ومن المقرر أن يغيب ميسي؛ عن مباراة خيتافي والمقرر لها مساء غد السبت ضمن منافسات الجولة السابعة للدوري؛ بالإضافة إلى مباراة إنتر ميلان الإيطالي؛ الإسبوع المقبل بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
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