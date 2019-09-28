نبأ سار بشأن هنا الزاهد





طمأنت الفنانة نهال عنبر، جمهور الفنانة هنا الزاهد عن حالتها الصحية، بعد تعرض الأخيرة لوعكة صحية خلال شهر العسل.





وأشارت عنبر، إلى أن هنا عادت إلى مصر، وهي بصحة جيدة.





ولفتت إلى أنه من المقرر أن تجري عملية إزالة حصوات في المرارة بالليزر، مشيرة إلى أن هنا تقضي بعضا من الراحة الآن في منزلها، ومعها والدتها وزوجها الفنان أحمد فهمي.





أحمد فهمي يطلب الدعاء لهنا

طالب أحمد فهمي، من جمهور الزاهد بالدعاء لها، وحذف صورتها في المستشفى بعد أن نشرها على حسابه الخاص بموقع تبادل الصور الشهير "إنستجرام".

ونشرت "هنا" عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة مدون عليها: "اللهم اشفنى فلا شافي سواك.. اللهم انت اعلم بوجعى اللهم اشفنى شفاءا لا يغادر سقما عاجلا غير اجلا اللهم اخرج كل سوء ومكروه من جسدي".

فهمى ينشر صورة لزوجته في المستشفى

وعلق أحمد فهمى على الصورة التي نشرها عبر حسابها الخاص بموقع "انستجرام" قائلا: "عامة أنا مليش فى الحركات البيئة زى دى خالص ولا عمرى كنت هجيب سيرة ولا انزل صور زى دى وبقالي شوية بهزر مع صحابى الزملكاوية عالماتش".

وأضاف: "بس احنا برا مصر انا وهنا وبقالنا يومين بنروح لدكاترة عشان هنا تعبانة ودلوقتى رحنا لتالت مرة عشان تعبت تانى جدا، بجد فيه ناس مركزة اوى اوى اوى معانا لدرجة إن فى مهرجان (مش الجونة) كان من كام يوم مبيسألوش أى حد من الزملاء عن الجائزة اللى واخدها لا بيسألوه عننا وعن الفرح وعن تدخلى فى شغل هنا، والغريب إن فيه بعض الزملاء خاضوا فى حياتنا الشخصية".

وتابع: "بجد شكرا جدا لكل الناس اللى فرحنا لنا من قلبها وربنا يديمكو نعمة.. أما بجد اللى مركزين ارجوكوا الحياة مش ناقصة.. احنا فى شهر العسل وبايتين اهو فى المستشفى".



