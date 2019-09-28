غيابات بالجملة في برشلونة قبل مواجهة خيتافي

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة بقيادة أرنيستو فالفيردي؛ أزمة جديدة قبل مواجهة خيتافي؛ بالدوري الإسباني.





وتأكد غياب كلا من الفرنسي صامويل أوميتيتي والإسباني جوردي ألبا؛ بسبب الإصابة عن قائمة الفريق التي تستعد للمواجهة السابعة بالليجا هذا الموسم.





ومن ناحية أخرى؛ يعود البلوجرانا لأزمته السابقة وهي اللعب بدون ليونيل ميسي نجمه الأوحد؛ بعدما غاب في أول 5 جولات قبل أن يعود أمام فياريال بالجولة الماضية.





ويأتي غياب ميسي؛ هشه المرة بعد سقوطه مصابا بالفخذ خلال مواجهة فياريال بالجولة الماضية؛ ليتأكد غيابه أمام خيتافي.





ويحل الفريق الكتالوني ضيفا على خيتافي؛ مساء غد السبت ضمن مباريات الجولة السابعة للدوري الإسباني.