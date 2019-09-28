ترامب في طريق العزل.. استقالة مبعوثه بأوكرانيا بعد ورود اسمه في 'المكالمة الفاضحة'
السبت 28/سبتمبر/2019 - 03:00 ص
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قال مصدر لقناة العربية السعودية، إن استقالة كورت فولكر، المبعوث الأميركي إلى أوكرانيا كانت بسبب ورود اسمه في مكالمة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
وبحسب ما نقلته قناة "سي إن إن" نقلا عن مصادر، تأتي استقالة المبعوث الأمريكي بعد يوم من ذكر اسمه في شكوى نشرت يوم الخميس من قبل مجهول تتعلق بضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الزعيم الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لإجراء تحقيق قد يضر بأحد خصومه السياسيين، وعلى خلفية ذلك تم استدعاء فولكر إلى الكونغرس الأمريكي، الذي أطلق قضية مساءلة ترامب تمهيدا لعزله.
وصعد الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي من ضغوطهم في إطار محاولة عزل الرئيس دونالد ترامب، إذ طالبوا وزير الخارجية مايك بومبيو بتسليم وثائق خاصة بعلاقة واشنطن مع أوكرانيا.
وبدأ مجلس النواب إجراءات مساءلة ترامب إثر اتهامات له بسوء استخدام سلطاته من خلال الضغط على نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كي يجري تحقيقا بشأن منافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة جو بايدن.
وطلب رؤساء 3 لجان في مجلس النواب من بومبيو تسليم الوثائق المطلوبة خلال أسبوع ينتهي في 4 أكتوبر.
ونفى ترامب ممارسة أي ضغوط على زيلينسكي خلال المكالمة التي جرت بينهما في يوليو، حين كان بايدن يتصدر استطلاعات الرأي حول المتنافسين للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي في انتخابات 2020.
وفي المقابل، يقول ترامب إن جو بايدن، الذي كان نائبا للرئيس في إدارة باراك أوباما، ضغط من أجل إقالة النائب العام الأوكراني فيكتور شوكين في عام 2016 لحماية شركة يعمل بها ابنه هانتر بايدن، لكن ترامب لم يقدم دليلا على صحة ذلك.
ويرى مراقبون أنه من المستبعد أن تسفر الإجراءات عن الإطاحة بترامب من البيت الأبيض حتى لو دعم مجلس النواب هذه الخطوة، إذ يسيطر الجمهوريون على مجلس الشيوخ.
وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، أعلنت الثلاثاء، أن المجلس سيبدأ تحقيقا رسميا بشأن مساءلة الرئيس دونالد ترامب تمهيدا لعزله.
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