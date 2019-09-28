سارة نخلة بإطلالة أنيقة في ختام الجونة السينمائي (صور)









حرصت الفنانة السورية سارة نخلة، على حضور فعاليات ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة والتي بدأت في الفترة من التاسع عشر من شهر سبتمبر الجاري وانتهت أمس الجمعة الموافق السابع والعشرين من سبتمبر الحالي.





كما حرص عدد كبير من محوم الفن والغناء في مصر والوطن العربي على حضور المهرجان والمشاركة في فعالياته.





تميزت إطلالة سارة نخلة بالأناقة، حيث ارتدت فستان طويل ذو لون مميز مصنوع من الستان، وحذاء وشنطة أكملت جمال الطلة، مع تصفيف شعر منسدل وبسيط، وماكياج هادئ زاد من جمالها.





عن حياتها





حصلت النحمة السورية سارة نخلة علي لقب ملكة جمال سوريا في عام (2010)، ولدت بمدينة الدمام بالسعوية وعاشت فيها ثلاثة عشر عاما ثم عادت إلي سوريا، تخرحت من كلية الصيدلة جامعة دمشق، عملت في البداية كعارضة أزياء مع كبار مصممي الأزياء، تزوجت من الفنان أحمد عبدالله محمود بعد قصة حب جمعتهما في عام (2015)، ودام الزواج عدة أعوام، وبعد وجود عدة مشاكل بينهما انتهي الأمر بالانفصال.





أعمالها الدرامية





رفض أهلها في البداية العمل في الوسط الفني، ولكن والدتها كانت دائمة الدعم لها، فعملت كمذيعة ثم شاركت الفنانة السورية سارة نخلة، في عدد من الأعمال الدرامية، كانت بدايتها الفنية في مسلسل (الدخول في الممنوع) مع المخرج أحمد النجار، ثم توالت مشاركتها في العديد من الأعمال منها مسلسل هبه رجل الغراب، مسلسل الطوفان، مسلسل كلبش، مسلسل نصيبي وقسمتك،ومسلسل هربانة منها.





أعمالها السينمائية





جاء دخولها لعالم الفن بعدد من الأفلام المميزة منها فيلم "عصمت أبو شنب" مع النجمة ياسمين عبد العزيز وفيلم "قصر البارون".