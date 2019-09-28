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ريال مدريد يخطط لخطف صفقتين من توتنهام في الميركاتو الشتوي

السبت 28/سبتمبر/2019 - 03:21 ص
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ريال مدريد يخطط لخطف صفقتين من توتنهام في الميركاتو الشتوي
توتنهام
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ريهام عبد المحسن
 
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ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن ريال مدريد يخطط للتعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل من توتنهام الإنجليزي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأفادت صحيفة ميرور البريطانية بأن إدارة الريال تخطط للتعاقد مع كلا من الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتوتنهام والدنماركي كريستيان إريكسن نجم توتنهام في يناير المقبل.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن ريال مدريد يسعى لضم إريكسن مجانًا، حيث سينتهي عقد النجم الدنماركي مع توتنهام في نهاية الموسم الحالي ويحق له التفاوض مع أي نادي في يناير المقبل.

وكشفت الصحيفة البريطانية أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد مهدد بالرحيل عن صفوف الملكي في الفترة المقبلة ومن المتوقع رحيله عن الميرينجي إذا فشل في التتويج بأي لقب في الموسم الحالي.

وأكدت صحيفة ميرور البريطانية مؤخرًا أن بوكيتينو هو الخيار الأول المتداول على طاولة ريال مدريد إذا تم اتخاذ قرار بالتخلي عن زيدان من منصبه.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن ريال مدريد أعرب عن رغبته في التعاقد مع المدير الفني الأرجنتيني وانتشرت تقارير صحفية بهذا الشأن وألمحت أن بوكيتينو عقدًا جديدًا مع توتنهام في الموسم الماضي لمدة خمس سنوات.

كما أفادت صحيفة ماركا الإسبانية مؤخرًا بأنه هناك محاولات من مسئولي توتنهام من أجل الحصول على توقيع النجم الدنماركي وتجديد عقده الذي سينتهي في نهاية الموسم الجاري.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن مسئولي توتنهام يخشون الفشل في إقناع إريكسين بتجديد عقده مما يعني رحيل النجم الدنماركي في نهاية الموسم الحالي لأي نادٍ مجانا.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن إريكسين لم يرد على مسئولي ناديه بشكل نهائي بشأن تجديد عقده بسبب انتظاره اتصالا أخيرا من إدارة الملكي على أمل الانتقال إلى ريال مدريد في الصيف المقبل.
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