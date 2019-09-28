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موعد مباراة برشلونة وخيتافي اليوم 28/9/2019| مشاهدة مباراة برشلونة ضد خيتافي بث مباشر beIN YouTube

السبت 28/سبتمبر/2019 - 02:52 ص
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موعد مباراة برشلونة وخيتافي اليوم 28/9/2019| مشاهدة مباراة برشلونة ضد خيتافي بث مباشر beIN YouTube
برشلونة وخيتافي
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محمد الصو
 
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يستعد عشاق الساحرة المستديرة؛ مساء اليوم لمتابعة مباراة جديدة بالدوري الإسباني الممتاز.

ويحل برشلونة بقيادة أرنيستو فالفيردي المدير الفني؛ ضيفا على خيتافي؛ مساء اليوم 28 سبتمبر؛ بالجولة السابعة من الليجا الإسبانية.

ويدخل الفريق الكتالوني؛ المباراة رغبة في تحقيق الفوز لتحسين وضعيته بجدول الترتيب؛ حيث حصد 10 نقاط فقط حتى الأن من 6 جولات؛ عقب انتصاره الأخير أمام فياريال؛ بالجولة السادسة.

موعد مباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني
تنطلق مباراة برشلونة ضد خيتافي؛ في إطار منافسات الجولة السابعة؛ في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة والخامسة مساءا بتوقيت مكة المكرمة؛ والسادسة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة برشلونة ضد خيتافي؛ عبر قنوات بي إن سبورت القطرية؛ المالك الحصري لمباريات الليجا؛ على أن تكون منقولةعبر bein sports HD3 بتعليق القطري يوسف سيف.

ويغيب عن برشلونة؛ أبرز نجومه على رأسهم الارجنتيني ليونيل ميسي بعد إصابته بالفخذ الأيسر؛ وصامويل أومتيتي وجوردي ألبا؛ وأنستو فاتي؛ على أن يعتمد فالفيردي على الثلاثي ديمبلي وجريزمان وسواريز؛ خلال المباراة المرتقبة.

التشكيل المتوقع لفريق برشلونة ضد خيتافي
من المنتظر أن يبدأ فالفيردي المدير الفني؛ بتشكيل سيحمل طريقة 4/3/3 والتي من المتوقع أن يكون كالآتي:-
حارس المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو، جيرارد بيكيه، كليمونت لنجيليه، جونيور فيربو.

خط الوسط: أرثر ميلو، سيرجيو بوسكيتس، فرينكي دي يونج.

خط الهجوم: عثمان ديمبلي، أنطوان جريزمان، لويس سواريز.
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