بعد لقب "نمبر وان".. تعرف على آخر ألقاب محمد رمضان

محمد رمضان من الفنانين الذين استطاعوا حفر أسمائهم علي الساحة الفنية في فترة وجيزة سبقتها فترة تعب وكفاح واثبات ذات بأدوار ثانوية، ولكي يصبح نجم من نجوم الصف الأول ويقوم ببطولة مسلسلات دراما تليفزيونية ويستطيع تحقيق نجاح جماهيري فيها ونسب مشاهدة مرتفعة قام بتطوير ذاته يومًا بعد يوم حتي استطاع التحليق في سماء النجومية واثبات أن موهبته وحدها هي صاحبة الفضل الأول والأخير في نجاحه بعد الله عز وجل، حيث كان يردد داوما عبارة "ثقة في الله نجاح"

يشهد كل عام للماراثون الرمضاني الجديد لقبًا جديدا أيضًا يطلقه الفنان محمد رمضان علي اسم مسلسله، وغالبًا هي كلمة واحدة تحمل اسم للعمل الدرامي الجديد وفي الوقت ذاته تكون هي صفة يريد أن يثبت بها محمد رمضان نجاحه أو أنها رسالة واضحة لمنافسيه من الفنانين وأهل الوسط الفني ولمحبيه من الجمهور.





"البرنس"





هو أخر لقب أطلقه الفنان محمد رمضان على مسلسله الجديد الذي يشارك به في دراما رمضان عام (2020)، والمسلسل من إنتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني لمالكها تامر مرسي، ويتعاون مرة ثانية "رمضان" مع المخرج محمد سامي في إخراج المسلسل والذي سبق وتعاونا في مسلسل الأسطورة.





"الأسطورة"









هو لقب آخر اشتهر به الفنان محمد رمضان بين جمهوره ومحبيه في الشارع المصري من الشباب، جاء ذلك اللقب من خلال مسلسل (الأسطورة) الذي حمل الاسم ذاته، المسلسل من بطولة محمد رمضان، دنيا عبدالعزيز، فردوس عبدالحميد، روجينا، مي عمر، ياسيمن صبري، أشرف ذكي، محمود حافظ، هند رضا، رجاء الجداوي، هتدي الحيار، أحمد عبدالله محمود، عمر حسن يوسف،نسرين أمين، ريم مصطفي، محمد عبدالحافظ، من تأليف السيناريست محمد عبدالمعطي ومن إخراج محمد سامي.





"زلزال"









هو من أحد مسلسلات الفنان محمد رمضان والتي شارك بها في السباق الرمضاني الماضي، وشارك معه التمثيل ماجد المصري، حلا شيحا، محمود حجازي، هنادي مهنا، حسام داغر، المسلسل من إخراج إبراهيم فخر، ومن تأليف عبدالرحيم كمال.





"ابن حلال"









كان هذا هو أول مسلسل قدمه الفنان محمد رمضان وبدأت شهرته الحقيقة، فكان هذا هو أول اسم له في طريق الشهرة، قدم دور شاب صعيدي جاء من محافظة قنا إلى محافظة القاهرة من أجل ايجاد فرصة عمل، ولم يجد أمامه سوي كنقاش، وتطورات أحداث المسلسل بشكل تشويقي، شاركه التمثيل هاله فاخر، أحمد حاتم، وفاء عامر، سهر الصايغ، ريهام سعيد، إسلام جمال، المسلسل من تأليف حسان دهشان، ومن إخراج إبراهيم فخر.





في سياق متصل قدم الفنان محمد رمضان، عددًا من الأفلام سينمائية منها.





"آخر ديك في مصر"









هو فيلم كوميدي تدور أحداثه حول موظف بنك من عائلة عريقة ولديه عقدة من النساء من طفولته ويتجنب التعامل معهم حتي النساء في عائلته، الفيلم بطولة محمد رمضان، هالة صدقي، مي عمر، إنتصار، ليلي عز الرب، ومن إخراج عمرو عرفة.





"الديزل"









قدم الفنان محمد رمضان فيلم الديزل العام الماضي، تدور حول شاب تعمل خطيبته مساعدة مع فنانة شهيرة وتور الأحداث في إطار تشويقي، الفيلم من بطولة محمد رمضان، ياسمين صبري، ومن إخراج كريم السبكي.





فضلاً عن المسلسلات والأفلام التي قدمها النجم محمد رمضان والتي حملت أسمائها ألقاباً، هذه الألقاب أطلقت عليه واشتهر بها محمد رمضان، لم يتوقف الأمر عند هذا، بل نجد أيضًا أن أغاني المهرجانات التي سعى لتقديمها مؤخرًا حملت أيضاً ألقاب أخرى نستعرضها فيما يلي:





"نمبر وان"













"نمبر وان" هي من أغامي المهرجانات التي قدمها محمد رمضان وحققت نجاحًا كبيرًا على اليوتيوب أعلى نسبة مشاهدة، وأطلق عليه هذ اللقب بشدة، حتى أن "رمضان" عند حضوره على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي وضع يده علي عينيه مشيرًا بأصبعه "نمبر وان"، وبذلك يؤكد هو اللقب ذاته.





"ملك الغابة"





هي أغنية مهرجان أخرة قدمها الفنان محمد رمضان، وصورها بشكل مختلف حيث صور في بداية الأغنية السيارات التي يمتلكها، وحققت نجاحًا أيضًا وأصبحت تغني في الحفلات والأفراح.





"مافيا"









أغنية مافيا حملت شكل مختلف وقام بإخراج الفيديو كليب الخاص بها المخرج ياسر سامي، وحملت كلمات توافق مع كونها أغنية شعبية.





"هما عايزينها فوضي"





وقبل أيام قليلة قدم محمد رمضان أحدث أغنياته والتي حملت اسم "هما عايزينها فوضى" وهاجم فيها "رمضان" المقاول المصري الهارب إلى أسبانيا محمد علي بعدما قام بنشر عدة فيديوهات يدعو فيها للمظاهرات، مما حعل الفنان محمد رمضا يشارك في حب وطنه بمهاجمة محمد علي من خلال كلمات أغنية (فوض) وحققت الأغنية نسبة مشاهدة عالية جدا علي موقع اليوتيوب فور تحميلها.





استطاع محمد رمضان بعد ذلك عمل حفلات غنائيه رغم أنه لا يمتلك سوي أغاني مهرجانات قليلة العدد، وكان يعتمد في حفلاته علي الاضاءة وفن الاستعراض، كانت اخر حفلاته بمدينة العلمين الجديدة، تعرض محمد رمضان لنقد شديد منذ بدايته في الرسط الفني وحتي الان مازال هناك نقد علي نوعية الأغامي التي يقدمها والملتبس التي يرتديها في حفلاته، وسواء ان هناك من اختلف او اتفق معه لكنه استطاع تحقيق نجاح جماهيري وله قاعدة شعبية كبيرة من الجماهير.



