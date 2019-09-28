مرتضى منصور يختار رئيس الزمالك الجديد بعد رحيله

أشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن خليفته مستقبلاً في رئاسة النادي الأبيض، وجعله يجلس على كرسي الرئاسة وأستقبله اليوم.





وقال مرتضى خلال فيديو تم نشره عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مداعباً الطفل:” بلال صاحب السنوات الخمسة هو من سيكون رئيس الزمالك بعد 20 عاماً من الاّن”.





وقام مرتضى باستقبال الطفل “بلال” نجل أحد أعضاء الجمعية العمومية بالنادي في مكتبه، وسمح له بالجلوسي على مقعد رئيس النادي.





وأعرب الطفل بلال عن أمنيته في مصافحة رئيس الزمالك معرباً عن حبه الشديد له وافتخاره برئاسة مرتضى الجمعية العمومية للنادي.





كشف مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور موقف إقامة مباراة الفريق أمام جينيراسيون فوت السنغالي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.













وقال منصور في تصريحاته للموقع الرسمي لنادي الزمالك بأن المباراة ستقام بشكل طبيعي يوم الأحد المقبل على ملعب الجيش بمدينة برج العرب، والاتحاد الأفريقي قام بإرسال خطاب رسمي لمسؤولو النادي السنغالي.













وأضاف : إدارة نادي الزمالك سوف تتحمل بجميع تكاليف إقامة الفريق السنغالي في أحد الفنادق القريبة من ملعب ستاد برج العرب.













واستأنف فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريباته الجماعية اليوم الخميس على ملعب عبداللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمواجهة جينيراسون فوت السنغالي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.













وشهد المران انتظام محمود علاء مدافع الفريق بعد حصوله على راحة من مران الأمس، حيث شارك اللاعب في التدريبات بشكل طبيعي استعدادا لمواجهة بطل السنغال.













وخضع الثنائي محمد عبدالغني ومحمود عبدالعزيز لبعض التدريبات التأهيلية والعلاجية بصالة الجيمانزيوم، بعد إصابته عبدالغني في مباراة الأهلي بشد في العضلة الخلفية، وتعرض زيزو للإصابة في التدريبات.













وخاض رباعي حراسة المرمى محمد عواد ومحمد ابوجبل وموحمد صبحي ومحمد قنديل بعض التدريبات البدنية القوية تحت قيادة الصربي دراجون، ثم خضع الحراس لبعض التدريبات الفنية.













وفي نفس السياق واصل محمد حسن لاعب وسط الفريق برنامجه التأهيلي الموضوع من الجهاز الطبي، حيث خضع لبعض التدريبات تحت إشراف عمرو المطراوي أخصائي التأهيل.