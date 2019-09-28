مفاجأة.. بايرن ميونخ يقترب من ضم نجم مانشستر سيتي
السبت 28/سبتمبر/2019 - 02:32 ص
Advertisements
Advertisements
Advertisements
كشفت تقارير صحفية انجليزية أن نادي بايرن ميونخ يستهدف التعاقد مع صفقة مدوية خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث يسعي لضم أحد نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".
وذكرت صحيفة "ميرور" أن نادي بايرن ميونيخ الألماني ينوي الدخول في مفاوضات قوية مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي للتعاقد مع اللاعب ليروي ساني خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك بعدما فشل النادي البافاري في التعاقد مع اللاعب خلال الميركاتو الصيفي الماضي.
ويري نادي بايرن ميونيخ الألماني أن "ساني" هو البديل الأمثل للثنائي فرانك ريبيري وارين روبن.
وأوضحت الصحيفة الإنجليزية أن نادي مانشستر سيتي كان قد طلب الحصول على قرابة 100 مليون جنيه إسترليني للتفريط في خدمات ساني، وهو الرقم الذي اعتبره البايرن مبالغا فيه، ومن المنتظر أن يخوض النادي البافاري جولة جديدة من المفاوضات مع ادارة السيتي لضم اللاعب.
ولم يحسم ليروي ساني أمر تجديد تعاقده مع مانشستر سيتي الانجليزي حتي الآن، ويرغب بيب جوارديولا في استمرار "ساني" مع النادي الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.
ومن المنتظر أن يبذل نادي بايرن ميونيخ محاولات مكثفة للظفر بخدمات ليروي ساني خلال سوق الانتقالات الشتوية القادم
Advertisements
- مانشستر سيتي يرغب في التعاقد مع لاعب خط وسط بايرن ميونخ
- ليروي ساني يقترب من الرحيل عن مانشستر سيتي.. تعرف على وجهته المقبلة
- ليروي ساني وفيس بوك يشعلان أزمة بين مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ
- مانشستر سيتي يرد على عرض بايرن ميونيخ بشأن ليروي ساني
- بايرن ميونيخ يقدم عرضا خرافيا لضم ساني من السيتي
- بايرن ميونيخ يحسم قراره بشأن التعاقد مع عثمان ديمبلي
- بايرن ميونيخ يوجه رسالة قوية إلى برشلونة
- فرانس فوتبول: ساني إلى بايرن ميونيخ مقابل 110 ملايين
- بايرن ميونيخ يعثر على هدفه في برشلونة
- بايرن ميونيخ بحسم قراره حول التعاقد مع ليروي ساني
المزيد عن: مانشستر سيتي ساني بايرن ميونختعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر