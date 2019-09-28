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مفاجأة.. بايرن ميونخ يقترب من ضم نجم مانشستر سيتي

السبت 28/سبتمبر/2019 - 02:32 ص
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مفاجأة.. بايرن ميونخ يقترب من ضم نجم مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
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كشفت تقارير صحفية انجليزية أن نادي بايرن ميونخ يستهدف التعاقد مع صفقة مدوية خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث يسعي لضم أحد نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وذكرت صحيفة "ميرور" أن نادي بايرن ميونيخ الألماني ينوي الدخول في مفاوضات قوية مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي للتعاقد مع اللاعب ليروي ساني خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك بعدما فشل النادي البافاري في التعاقد مع اللاعب خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

ويري نادي بايرن ميونيخ الألماني أن "ساني" هو البديل الأمثل للثنائي فرانك ريبيري وارين روبن.

وأوضحت الصحيفة الإنجليزية أن نادي مانشستر سيتي كان قد طلب الحصول على قرابة 100 مليون جنيه إسترليني للتفريط في خدمات ساني، وهو الرقم الذي اعتبره البايرن مبالغا فيه، ومن المنتظر أن يخوض النادي البافاري جولة جديدة من المفاوضات مع ادارة السيتي لضم اللاعب.

ولم يحسم ليروي ساني أمر تجديد تعاقده مع مانشستر سيتي الانجليزي حتي الآن، ويرغب بيب جوارديولا في استمرار "ساني" مع النادي الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.

ومن المنتظر أن يبذل نادي بايرن ميونيخ محاولات مكثفة للظفر بخدمات ليروي ساني خلال سوق الانتقالات الشتوية القادم
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