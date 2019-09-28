في مليونية تأييد السيسي.. العبور الشعبي بالدولة إلى بر الأمان (فيديو)

أشعلت أغنية "بسم الله.. الله وأكبر بسم الله" حماس مئات المشاركين في الاحتفالية التي دعت لها القوى الشعبية، الجمعة، لإعلان تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقطع ألسنة قوى الشر التي أرادت أن تعبث بأمن واستقرار الوطن الآونة الماضية، والتي تحولت إلى مليونية ضمت كافة أطياف الشعب من كل محافظات مصر، في مشهد تاريخي جسده شعب مصر العظيم.





وحمل المواطنون لافتات تعبيرا عن حبهم للوطن وخوفهم عليه بعنوان "هنكمل المشوار معاك ياريس"، "كلنا معاك"، "وقت الجد مفيش شعب كلنا جيش نفديكي يامصر بالروح والدم".





محمد رمضان





وشارك في إحياء الحفل نجوم الفن المصري في مقدمتهم الفنان محمد رمضان الذي بدأ حفله بقرأه الفاتحة على ارواح شهداء مصر، وبدأ بعدها بأغنية هما عايزنها فوضى التي اشعل من خلالها حماس المصريين.





محمود الليثي





وايضًا شهد الحفل حضور النجم محمود الليثي الذي أشعل حماس المصريين شارك فى احتفالات دعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى، لآستمرار وآستكمال مسيرته لإصلاح الدولة المصرية.





وعند صعود" الليثى" المنصة دعا المصريين لضرورة الحفاظ على بلدهم ورفضهم دعوى التخريب والفوضى قائلأ: "عاوز أحيى تحية كبيرة للرئيس عبد الفتاح السيسى، وتحية للجيش المصرى العظيم والشرطة المصرية والقضاء المصرى، احنا بيكوا مصر مابتقمش غير بيكوا، وأنتم يا مصريين أثبتوا للعالم كله إن إحنا على قلب رجل واحد، تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر





محمد نور





وفي نفس السياق صعد المطرب محمد نور على منصة لاحياء مظاهرات تأيد الرئيس السيسي في حب مصر.





وبدا "نور" الحفل برفع حماس الشباب والمشاركين بأغنية "يابلادي..يابلادي" حيث قام بأعادتها مرتين.

وبعد بلادي بدأ بغناء "تحلفي أصدق" وأغاني البوم واما الجديد وهي: "الصيف ابتدى، وشمس بحر، واسمها إيه، وبتحبي نفسك، وفطومة، وعلى فكرة، وبنتهرب، والله ع الجمال، وكترت حكاياتي، ويالا نرقص





ريكو





وقام ايضًا المطرب "ريكو" في احتفالات تأييد ودعم الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي والجيش والشرطة التي تقامعند النصب التذكاري بمدينة نصر وأطلق الكثيرين على هذه الحفلة بحفلة النصر مع مصر.





وقدم " ريكو: عدد من الاغاني الوطنية، وسط تفاعل الاف المواطنين المشاركين فى مظاهرات التأييد.





وغنى المطرب محمد فؤاد مجموعة من أغانيه الشهيرة خلال مشاركته في فعالية تأييد ودعم مصر بالمنصة بمدينة نصر.





وغنى فؤاد اغاني، ابن بلد، وكلمة وطن، بلدي، ووجه تحية للفنان حسن الرداد الذي وقف بجانبه في بداية الفعالية.





كما قام ايضا المطرب ريكو بالغناء ليشعل حماسة المصرين في الحفل.





رد جميل من المصرين





وتقام هذه الحفلة كنوع من رد الجميل من المصرين للرئيس عبد الفتاح السيسي والجيش المصري وايضًا ضد المحاولات التى تجرى بين الحين والأخر لإثارة الفتنة وعرقلة الجهود التى تبذل من قبل الدولة للنهوض بالوطن والتقدم نحو الأصلاح الشامل في كل مناحي الحياة.





ظهور الأمهات المصرية اليوم





وظهرت الأمهات المصرية اليوم, في مظاهرات دعم الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي وجيش مصر وشرطتها.

وحملت أحدى هؤلاء الأمهات لافتة تحمل شعار "عشانك أعمل أكثر من كدا" لتدل على مدى حبها للرئيس السيسي, ومدى ثقتها في قيادة مصر الى بر الأمان ولعلمها الجيد بأن الأخون وغيرهم ممن يكرهون البلاد يريدون أن تكون مصر في حالة من الفوضى .





توافد المصرين منذ بداية اليوم





والجدير بالذكر أنه بدأ توافد المصرين الى ميدان الشهيد هشام بركات والنصب التذكاري منذ صباح اليوم لتأيدهم للرئيس السيسي وجيش وشرطة مصر.

وحمل المصرين لافتت تحمل شعار "إحنا معاك ياريس" لا للخونة والارهاب" "نعم للاستقرار"

ويذكر ان محيط المنصة شاهد مشاركة شبابية كبيرة فى تظاهرة "فى حب مصر ودعم الدولة المصرية" في أول ساعة صباح اليوم لإعلان تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى ضد الإرهاب ورفض دعوات جماعة الإخوان الإرهابية وأنصارها من المأجورين.





توافد المصرين من جميع المحافظات





وتوافد من مختلف المحافظات على المنصة بمنطقة مدينة نصر للمشاركة فى تظاهرة فى حب مصر، وسط مشاركة كبيرة للسيدات والرجال والشباب، رافعين الأعلام المصرية وصورا للرئيس السيسى.





تعرض الدولة المصرية لحملات ممنهج لزعزعزة استقرارها





يُذكر أن الدولة المصرية قد تعرضت لحملة ممنهجة خلال الأسابيع الماضية لنشر الشائعات وبث الأكاذيب حول مؤسسات الدولة الوطنية، ومنها مؤسستى الرئاسة والقوات المسلحة، فى محاولة من أعداء الوطن وقوى الشر لإثارة البلبة وزعزعة الأمن العام والاستقرار.





وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم





والجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل صباح اليوم، إلى أرض الوطن بعد مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسط استقبال حافل من المصريين.





وداعب الرئيس السيسي، الحضور، قائلا لهم: "صباح الخير، إيه اللي مصحيكم بدري كده النهاردة الجمعة، الموضوع مش مستاهل خالص"، مؤكدًا أن الشعب المصري أصبح واعيا جدا، ولن يقبلوا تزييف الواقع.





وأضاف أن ما حدث قبل ذلك لن يتكرر مرة أخرى، معقبا: "عشان ربنا، وعشان المصريين متقلقوش من حاجة".





وقال "السيسي"، إن مصر في نظر زعماء العالم "زي الفل"، وكافة الأمور تسير بشكل جيد، مضيفا: "مينفعش نسمع كلامهم ونصدقه ونتعامل معاه.. الموضوع مش كده خالص".





وأكد "السيسي"، أنهم يحاولون رسم صورة من الكذب والافتراء والتشويه وتقديم صورة ليست حقيقية، مشددا أنه لا يمكن خداع المصريين، مضيفا: "إحنا جامدين أوي، والبلد جامدة أوي بيكم يا مصريين".





وجه الرئيس السيسي، رسالة إلى المصريين، قائلا: "يا مصريين خلوا بالكم مش هيسبوكم.. مش هيسبوكم تنجحوا، ومش هيسبوكم تتهنوا على أي حاجة، هى حرب بينا وبينهم، مجموعة أد كده والشعب كله، بتصدقوهم إزاي".





وأكد أن الإعلام عليه واجب ودور كبير في توعية المواطنين، والتصدي للشائعات، مضيفا: "متسبوش الناس البسطاء"، منوهًا بأن مكانة مصر بشعبها.





ووجه أحد القساوسة من بين الحضور رسالة إلى الرئيس السيسي، "إحنا بنشكرك إنك موافق تحكم مصر، وشايف قيمتها.. كتر خيرك"، فرد الرئيس السيسي: "أنا ليا الشرف.. متشكرين".





وأعرب أحد المشايخ ضمن مستقبلي الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب عودته من الأمم المتحدة، عن محبة وتقدير المصريين للرئيس، قائلا: "فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۖ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ"، مضيفا: ":"نفعت الناس، وعمرت، حفظك الله لنا، وحفظ مصر"، فرد الرئيس السيسي: "متشكرين".





ووجهت الإعلامية آيه عبد الرحمن، سؤالا إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلة: "رد فعلك لما شفت الزغاريد والهتافات"، فرد الرئيس السيسي، "أنا يوم ما هطلب من المصريين، هيكون زي يوم التفويض 3 يوليو 2013".





وأضاف "السيسي"، "يوم هطلب من المصريين سيكون رساللة للعالم كله.. ينزل الملايين مش أقل من كده".





وهتف الحضور بعد ختام الرئيس السيسي، "بنحبك يا ريس".