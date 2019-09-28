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التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني

السبت 28/سبتمبر/2019 - 01:58 ص
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التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني
برشلونة وختيافي
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محمد علي
 
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يدخل برشلونة مباراة الجولة السابعة في بطولة الدوري الإسباني وهو يعاني من غياب أبرز نجوم الفريق، ليونيل ميسي، والذي أصبح من المؤكد بأن لا يشارك رفقة الفريق الكتالوني حتى نهاية شهر أكتوبر القادم، وذلك بعدما تعرض اللاعب لإصابة قوية في مباراة الفريق الأخيرة أمام فياريال ستجعله يغيب عن صفوف النادي في الفترة القادمة.

يذكر أن برشلونة كان قد إنتصر على نادي فياريال في مباراة الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف واحد ليصعد برشلونة إلى النقطة رقم 10 والتي جعلته يحتل المركز الخامس في جدول الترتيب خلف ريال مدريد المتصدر برصيد 14 نقطة.

التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة وخيتافي 

من المتوقع بأن يتسبب غياب ليونيل ميسي في حالة من الغموض في تشكيلة برشلونة، ولكن الأغلبية تتوقع بأن يشارك العائد من الإصابة عثمان ديمبلي مكان ليونيل ميسي في مباراة خيتافي في الجولة السابعة من الدوري الإسباني لموسم 2019-2020.

وجاءت تشكيلة الفريق الكتالوني المتوقعة لمباراة خيتافي على النحو التالي: 

حارس المرمى: مارك تير شتيجين

خط الدفاع : نيلسون سيميدو – جيرارد بيكية – كليمنت لونجليه – جونيور فيربو

خط الوسط : فرينكي دي يونج – سيرجو بوسكيتس – أرثر

خط الهجوم : عثمان ديمبيلي – لويس سواريز – أنطوان جريزمان

موعد مباراة برشلونة وخيتافي 

تنطلق مباراة برشلونة وخيتافي في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة والخامسة بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وهذا مساء اليوم السبت الموافق 28 سبتمبر الجاري، وذلك على أرضية ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز




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