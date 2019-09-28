دينا الشربيني تكشف مفاجأة وجود جزء ثاني من مسلسل "زي الشمس" (فيديو)

صرحت النجمة دينا الشربيني، بأن هناك نية لتقديم جزء ثاني من مسلسل "زي الشمس" وذلك خلال حضورها حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثالثة والتي عقدت في الفترة من التاسع عشر من سبتمبر الحالي وانتهت بالأمس.

وأكدت خلال لقائها في برنامج "سكوب برايم" سعادتها بوجود جزء ثاتي للمسلسل، لافتة إلى أن السيناريست تامر حبيب يقوم بكتابة العمل، مشية إلى علاقة الصداقة القوية التي تجمعها به عليى المستوى الشخصي.





وأشارت إلى أنه سيتم عرض الجزء الثاني من العمل علي مجموعة قنوات "إم بي سي".





جدير بالذكر أن النجمة دينا الشربيني شاركت في دراما رمضان (2019) بمسلسل زي الشمس، والتي شاركت فيه بدور محامية يخونها خطيبها مع أختها فتسافر للخارج لاستكمال دراستها، وتعود مصر مجددًا بعد علمها بخبر مقتل أختها وتحاول طوال الحلقات الثلاثون البحث عن القاتل، شاركها البطولة الفنان أحمد السعدني، سوسن بدر، أحمد داوود، ريهام عبدالغفور، المسلسل من إخراج سامح عبدالعزيز وتأليف السيناريست مريم ناعوم.





علة صعيد آخر تقوم الفنانة دينا الشربيني بتصوير مشاهدها في فيلم (البعض لايذهب للمأذون مرتين)، الفيلم تدور أحداثه حول المشكلات الزوجية والغيرة ويستعرض مشاكل الطلاق أيضاً في قالب كوميذي، بمشاركة النجم كريم عبدالعزيز، نيللي كريم، محمد ثروت، غادة غادل، الفيلم من إخراج أحمد الجندي، ومن تأليف أيمن وتار.





جدير بالذكر أن الفنان كريم عبدالعزيز شارك في موسم أفلام عيد الأضحي بفيلم (الفيل الازرق 2) والذي حصد به إيرادت مرتفعة وصنف كأحد أكثر الأفلام الأعلى إيرادًا في تاريخ السينما المصرية وأصبح في المراكز العشر الأوائل.





الفيلم تدور أحداثه في اطار غموض ورعب، شارك في البطولة النجمة هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، تارا عماد، الفيلم من إخراج مروان حامد، ومن تأليف أحمد مراد، ومن إنتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني لمالكها المنتج تامر مرسي.



