ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عاجل.. بيان شديد اللهجة من وزارة الخارجية المصرية

السبت 28/سبتمبر/2019 - 01:45 ص
Advertisements
عاجل.. بيان شديد اللهجة من وزارة الخارجية المصرية
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
أعرب المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، رداً على البيان الأخير الصادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول مصر، عن رفض ما تم التطرُّق إليه في البيان، إذ أنه من غير المقبول صدور مثل تلك البيانات عن كيان أممي يتيعن عليه تحري الدقة فيما يصدره من بيانات والا يبني تقديره على افتراضات وتوقعات بهدف الترويج لانطباعات منافية للواقع وحقيقة الأمور.

وأضاف المُتحدث باسم الخارجية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية نشرته صفحة رئاسة مجلس الوزراء على "فيس بوك"، السبت، أن بيان المفوضية يستند باعترافها على معلومات غير موثقة، الأمر الذي لا يؤدي سوى إلى مغالطات كون الادعاءات الواردة به مبنية على فرضيات خاطئة وأحاديث مُرسَلة، كما أن التسرُع في إصدار الأحكام يعكس عدم المهنية. 

وأكد "حافظ" أن ما يتم اتخاذه من إجراءات إزاء أي شخص يتم بموجب القانون ووفقا لإجراءات قانونية سليمة وفي إطار من الشفافية والوضوح.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية، أنه لا يوجد مواطن في مصر يتم القبض عليه أو محاكمته بسبب ممارسته نشاطاً مشروعاً، أو لتوجيهه انتقادات ضد الحكومة المصرية، وإنما لاقترافه جرائم يعاقب عليها القانون؛ فالحق في التظاهر السلمي مكفول وفقا للدستور والقانون، على أن يتم ممارسة هذا الحق وفقاً للإجراءات القانونية اللازمة، كما في العديد من دول العالم، بإخطار الجهات المعنية، دون التسبب في ترويع المواطنين وانتهاك حريات الآخرين.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: بيان مصري السيسي الخارجية المصرية الأمم المتحدة أخبار مصر
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
أتلتيك بيلباو
-
x
13:00
-
فالنسيا
خيتافي
-
x
16:00
-
برشلونة
أتلتيكو مدريد
-
x
21:00
-
ريال مدريد
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الفيصلي
-
x
17:30
-
العدالة
الرائد
-
x
19:15
-
الفيحاء
دوري أبطال إفريقيا
الرجاء الرياضي - المغرب
-
x
20:00
-
النصر - ليبيا
الأهلي - مصر
-
x
20:00
-
كانو سبورت - غينيا الإستوائية
الدوري الإنجليزي
شيفيلد يونايتد
-
x
13:30
-
ليفربول
أستون فيلا
-
x
16:00
-
بيرنلي
تشيلسي
-
x
16:00
-
برايتون
توتنهام هوتسبير
-
x
16:00
-
ساوثهامتون
إيفرتون
-
x
18:30
-
مانشستر سيتي
الدوري الإيطالي
يوفنتوس
-
x
15:00
-
سبال
سامبدوريا
-
x
18:00
-
انتر ميلان
الدوري الألماني
بادربورن
-
x
15:30
-
بايرن ميونيخ
بوروسيا دورتموند
-
x
18:30
-
فيردر بريمن
الدوري الفرنسي
بوردو
-
x
17:30
-
باريس سان جيرمان
الدوري المصري الممتاز
المقاولون العرب
-
x
17:30
-
سموحة
نادي مصر
-
x
17:30
-
أسوان
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
حسنية أكادير - المغرب
-
x
21:00
-
الاتحاد - ليبيا
نهضة بركان - المغرب
-
x
21:00
-
اشانتي جولد - غانا

DMCA.com Protection Status