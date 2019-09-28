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التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد 

السبت 28/سبتمبر/2019 - 01:46 ص
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التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد 
ليفربول
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محمد علي
 
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تنطلق مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة والثانية والنصف ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة، وذلك يوم السبت الموافق 28 سبتمبر الجاري، وهذا ضمن مباريات الجولة السابعة في بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم هذا الموسم.

ويرغب ليفربول في أن يحقق نتيجة إيجابية للإستمرار في صدارة البريميرليج هذا الموسم، بعدما حقق النادي إنطلاثة مثالية، وأصبح يملك في رصيده 18 نقطة من أصل 18 نقطة متاحة حتى الآن، ويتفوق بفارق 5 نقاط كاملة على أقرب منافسيه مان سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 13 نقطة.

التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول وشيفيلد 
يتوقع البعض أن يبدأ يورجن كلوب مباراة الغد أمام شيفيلد يونايتد  بكامل قواه الهجومية، وذلك من أجل حسم الأمور مبكرًا ومحاولة خطف الثلاث نقاط من قلب ملعب شيفيلد، والذي يبدو بأنه يرغب في تحقيق مفاجأة مدوية أمام ليفربول، بحسب ما أكده مدرب الفريق.

وجاءت تشكيل مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد على النحو التالي، والبداية مع ليفربول:

حارس المرمى : أدريان

خط الدفاع: آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - أليكساندر آرنولد

خط الوسط: جورجينيو فينالدوم - فابينيو - جوردان هندرسون

خط الهجوم : ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

أما نادي شيفيلد يونايتد، فقد جاءت تشكيلته المتوقعة على النحو التالي:

حارس المرمى: دين هندرسون

خط الدفاع : جاك أوكونيل - جون إجان - كريس باشام

خط الوسط : إيندا ستيفينز - لوك فريمان - أوليفر نوروود - جون لوندسترام - جورج بالدوك

خط الهجوم : أوليفر مكبورني - كالوم روبينسون
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المزيد عن: ليفربول ضد شيفيلد يونايتد ليفربول روبينسون الدوري الانجليزي
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