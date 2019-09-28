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موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد اليوم 28/9/2019 مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو بث مباشر اليوم beIN YouTube

السبت 28/سبتمبر/2019 - 01:23 ص
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موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد اليوم 28/9/2019 مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو بث مباشر اليوم beIN YouTube
ريال مدريد واتليتكو مدريد
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محمد علي
 
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تتجه كل الأنظار مساء اليوم نحو ملعب سنتياجو برنابيو، في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك لمتابعة موعد مباراة ريال مدريد وإتليتكو مدريد، والتي تقام ضمن مباريات الجولة السابعة في بطولة الدوري الإسباني لموسم 2019-2020.  

وكان ريال مدريد قد نجح في إعتلاء صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم لأول مرة هذا الموسم، وذلك بعدما فاز الفريق على حساب أوساسونا في الجولة الماضية بهدفين مقابل لاشيء، ليصل ريال مدريد إلى النقطة رقم 14، ويصبح بفارق 3 نقاط عن إتليتكو مدريد صاحب المركز الرابع.

 موعد مباراة ريال مدريد وإتليتكو مدريد في الدوري الإسباني  
تنطلق مباراة ريال مدريد وإتليتكو مدريد في إطار الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك مساء يوم السبت الموافق 28 سبتمبر الجاري.

ويرغب ريال مدريد في أن يحقق إنتصاره هام في ديربي مدريد لعدة أسباب، أهمها بأن يستمر في صدارة البطولة، والأمر الثاني هو رفع معنويات الفريق لأعلى درجة في حالة تحقيقه لإنتصار على حساب الجار والعدو اللدود إتليتكو مدريد. 

 القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وإتليتكو مدريد
 تنقل مباراة ريال مدريد وإتليتكو مدريد عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية، والتي تملك حقوق بث مباريات الدوري الإسباني بالكامل هذا الموسم، وبحسب جدول البث الموجود على موقع القناة، فإن مباراة ريال مدريد وإتليتكو مدريد ستكون منقولة عبر قناة beIN SPORTS HD 3، بتعليق المعلق القطري يوسف سيف.
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