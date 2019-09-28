مفأجأة سارة لعشاق الرجل العنكبوت!





تواصل ستوديوهات مارفل إنتاج سلسلة أفلام ”الرجل العنكبوت: العودة“ (سبايدر مان: هومكمنج)، لتهدئا مخاوف عشاق الشخصية من أن يختفي البطل الخارق من عالم مارفل السينمائي، قالت سوني بكتشرز إنترتنمنت وستوديوهات، بحسب سوني بكتشرز إنترتنمنت وستوديوهات والت ديزني.



الجزء الثالث من الرجل العنكبوت





وقالت شركتا الإنتاج السينمائي إن الجزء الثالث ضمن سلسلة أفلام الرجل العنكبوت الحالية، بطولة توم هولاند، سيكون في قاعات العرض السينمائي من 16 يوليو تموز 2021.





أرباح أحدث سلسلة من الفيلم





بدأ عرض أحدث أفلام السلسلة، ”الرجل العنكبوت: بعيدا عن الوطن“ (سبايدر مان: فار فروم هوم)، في يونيو حزيران في الولايات المتحدة وجمع أعلى الإيرادات على الإطلاق لفيلم من إنتاج سوني بكتشرز، محققا 1.11 مليار دولار في أنحاء العالم حتى 18 أغسطس آب.





اخفاق في التوصل لاتفاق





وفي الشهر الماضي، قالت عدة تقارير ومنتجون من بينهم كيفين فايجي مدير إنتاج أفلام مارفل إن الشركتين عجزتا عن التوصل إلى تفاهم بشأن تقاسم الشخصية في أفلامهما بعد انتهاء أجل اتفاقهما السابق.





وأشارت التقارير في ذلك الحين إلى أن ديزني أرادت حصة مالية أكبر في أفلام الرجل العنكبوت المنفردة التي تنتجها سوني.





حملة على تويتر





أصابت أنباء عدم التوصل إلى اتفاق المعجبين بخيبة الأمل، ليبدأوا حملة على تويتر تحت وسم ‭‭‭‬‬(أنقذوا الرجل (العنكبوت) و‭‭‬‬ (أنقذوا عنكب)





وقال فايجي يوم الجمعة ”أشعر بسعادة غامرة أن رحلة عنكب مع عالم مارفل السينمائي ستستمر“.





ستوديوهات مارفل





وقالت شركتا الإنتاج السينمائي إن الرجل العنكبوت سيظهر أيضا في فيلم ستنتجه ستوديوهات مارفل في المستقبل.







