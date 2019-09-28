ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مفأجأة سارة لعشاق الرجل العنكبوت!

السبت 28/سبتمبر/2019 - 01:00 ص
Advertisements
مفأجأة سارة لعشاق الرجل العنكبوت!
Advertisements
طباعة
 
Advertisements

تواصل ستوديوهات مارفل إنتاج سلسلة أفلام ”الرجل العنكبوت: العودة“ (سبايدر مان: هومكمنج)، لتهدئا مخاوف عشاق الشخصية من أن يختفي البطل الخارق من عالم مارفل السينمائي، قالت سوني بكتشرز إنترتنمنت وستوديوهات،  بحسب سوني بكتشرز إنترتنمنت وستوديوهات والت ديزني.
 
الجزء الثالث من الرجل العنكبوت

وقالت شركتا الإنتاج السينمائي إن الجزء الثالث ضمن سلسلة أفلام الرجل العنكبوت الحالية، بطولة توم هولاند، سيكون في قاعات العرض السينمائي من 16 يوليو تموز 2021.

أرباح أحدث سلسلة من الفيلم

بدأ عرض أحدث أفلام السلسلة، ”الرجل العنكبوت: بعيدا عن الوطن“ (سبايدر مان: فار فروم هوم)، في يونيو حزيران في الولايات المتحدة وجمع أعلى الإيرادات على الإطلاق لفيلم من إنتاج سوني بكتشرز، محققا 1.11 مليار دولار في أنحاء العالم حتى 18 أغسطس آب.

اخفاق في التوصل لاتفاق

وفي الشهر الماضي، قالت عدة تقارير ومنتجون من بينهم كيفين فايجي مدير إنتاج أفلام مارفل إن الشركتين عجزتا عن التوصل إلى تفاهم بشأن تقاسم الشخصية في أفلامهما بعد انتهاء أجل اتفاقهما السابق.

وأشارت التقارير في ذلك الحين إلى أن ديزني أرادت حصة مالية أكبر في أفلام الرجل العنكبوت المنفردة التي تنتجها سوني.

حملة على تويتر

أصابت أنباء عدم التوصل إلى اتفاق المعجبين بخيبة الأمل، ليبدأوا حملة على تويتر تحت وسم ‭‭‭‬‬(أنقذوا الرجل (العنكبوت) و‭‭‬‬ (أنقذوا عنكب)

وقال فايجي يوم الجمعة ”أشعر بسعادة غامرة أن رحلة عنكب مع عالم مارفل السينمائي ستستمر“.

ستوديوهات مارفل 

وقالت شركتا الإنتاج السينمائي إن الرجل العنكبوت سيظهر أيضا في فيلم ستنتجه ستوديوهات مارفل في المستقبل.



Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
أفضل أفلام عيد الأضحى 2019؟!
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
أتلتيك بيلباو
-
x
13:00
-
فالنسيا
خيتافي
-
x
16:00
-
برشلونة
أتلتيكو مدريد
-
x
21:00
-
ريال مدريد
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الفيصلي
-
x
17:30
-
العدالة
الرائد
-
x
19:15
-
الفيحاء
دوري أبطال إفريقيا
الرجاء الرياضي - المغرب
-
x
20:00
-
النصر - ليبيا
الأهلي - مصر
-
x
20:00
-
كانو سبورت - غينيا الإستوائية
الدوري الإنجليزي
شيفيلد يونايتد
-
x
13:30
-
ليفربول
أستون فيلا
-
x
16:00
-
بيرنلي
تشيلسي
-
x
16:00
-
برايتون
توتنهام هوتسبير
-
x
16:00
-
ساوثهامتون
إيفرتون
-
x
18:30
-
مانشستر سيتي
الدوري الإيطالي
يوفنتوس
-
x
15:00
-
سبال
سامبدوريا
-
x
18:00
-
انتر ميلان
الدوري الألماني
بادربورن
-
x
15:30
-
بايرن ميونيخ
بوروسيا دورتموند
-
x
18:30
-
فيردر بريمن
الدوري الفرنسي
بوردو
-
x
17:30
-
باريس سان جيرمان
الدوري المصري الممتاز
المقاولون العرب
-
x
17:30
-
سموحة
نادي مصر
-
x
17:30
-
أسوان
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
حسنية أكادير - المغرب
-
x
21:00
-
الاتحاد - ليبيا
نهضة بركان - المغرب
-
x
21:00
-
اشانتي جولد - غانا

DMCA.com Protection Status