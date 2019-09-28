حملة "بنفكر لبكرة" تنعي شهداء مصر الأبرار في معركة بئر العبد
السبت 28/سبتمبر/2019 - 12:48 ص
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نعى محمد فاروق منسق عام حملة بنفكر لبكرة، والحسيني كارم المنسق العام المساعد للحملة وقيادات الحملة وأعضاء الهيئة العليا، شهداء مصر الأبرار في معركة بئر العبد التى نصر الله فيها خير أجناد الأرض علي التطرف والإرهاب.
وقال "فاروق"، في بيان للحملة: "تحية إلي أرواح الشهداء سائلين المولى العلي القدير أن يرزقهم الفردوس الأعلى ويلهم أهلهم وذويهم واقرانهم الصبر والسلوان وأن يلحقنا بهم علي كل الخير".
وكان محمد فاروق منسق عام حملة بنفكر لبكرة، وأعضاء الهيئة، شاركوا في دعم وتأييد واستقرار الدولة في احتفالية المنصة لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي.
حيث عبر مئات الآلاف من المصريين عن حبهم للرئيس عبد الفتاح السيسي ولجيشهم وشرطتهم من خلال نزولهم، أمس الجمعة، في مظاهرات وطنية أمام المنصة بمدينة نصر.
وتوافد المصريين من جميع المحافظات ومراكزها لميدان الشهيد هشام بركات والنصب التذكاري لكي يساندوا دعم واستقرار بلادهم ويقولون في صوت وأحد "تحيا مصر تحيا مصر".
حمل المواطنون لافتات تعبيرا عن حبهم للوطن وخوفهم عليها بعنوان "احنا معاك ياريس لاستكمال مسيرتك" و"لا للخونة و"لا للجماعات الإرهابية"، مؤكدين أن نزولهم اليوم تعبيراً لحبهم ودعمهم لإستكمال مسيرة الرئيس للنهوض بالوطن في وقت حرج، ومعتبرين أن أبواق الإرهاب لن تهز ثقة الشعب في رئيس الجمهورية.
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