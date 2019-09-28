حملة "بنفكر لبكرة" تنعي شهداء مصر الأبرار في معركة بئر العبد

نعى محمد فاروق منسق عام حملة بنفكر لبكرة، والحسيني كارم المنسق العام المساعد للحملة وقيادات الحملة وأعضاء الهيئة العليا، شهداء مصر الأبرار في معركة بئر العبد التى نصر الله فيها خير أجناد الأرض علي التطرف والإرهاب.



