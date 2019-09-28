ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد إيفرتون اليوم السبت 28/9/2019 في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

السبت 28/سبتمبر/2019 - 12:49 ص
Advertisements
موعد مباراة مانشستر سيتي ضد إيفرتون اليوم السبت 28/9/2019 في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
مانشستر_ سيتي_ضد_ إيفرتون
Advertisements
طباعة
أحمد عصام
 
Advertisements
يحل فريق مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا ضيفا ثقيلا على فريق إيفرتون اليوم السبت 28 سبتمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2019/2020.

ويسعى فريق إيفرتون لتحقيق المفاجأة والفوز على فريق مانشستر سيتي ليحل بفريق بيب جوارديولا الهزيمة الثانية هذا الموسم بعد الخسارة التي تعرض لها أمام فريق نوريتش سيتي في الجولة الخامسة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

بينما يختلف الطموح عند فريق مانشستر سيتي الذي يريد تحقيق الفوز من أجل ملاحقة فريق ليفربول متصدر جدول ترتيب الدوري حتى الآن وعدم توسيع الفارق معه، حيث يحتل الريدز صدارة البطولة برصيد 18 نقطة، بينما يحل السيتي في المركز الثاني برصيد 13 نقطة.

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة تلك المباراة عبر قناة بين سبورتس 2 HD، وسوف يقام اللقاء في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، بينما يقام في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وكان قد نجح فريق مانشستر سيتي في تحقيق فوز مهم في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية في منتصف الأسبوع الماضي مع اراحة بعض نجومه لتلك المباراة وأيضاً مباراة دوري أبطال أوروبا في منتصف الأسبوع المقبل.

يذكر أن مانشستر سيتي قد نجح في تسطير تاريخا كبيرا له بعد تحقيق جميع الألقاب في انجلترا بالموسم الماضي، وأيضاً فوزه باخر نسختين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز تحت قيادة بيب جوارديولا.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: مانشستر سيتي ضد إيفرتون كأس الرابطة الانجليزي بيب جواردولا الدوري الانجليزي
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تؤيد استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
أتلتيك بيلباو
-
x
13:00
-
فالنسيا
خيتافي
-
x
16:00
-
برشلونة
أتلتيكو مدريد
-
x
21:00
-
ريال مدريد
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الفيصلي
-
x
17:30
-
العدالة
الرائد
-
x
19:15
-
الفيحاء
دوري أبطال إفريقيا
الرجاء الرياضي - المغرب
-
x
20:00
-
النصر - ليبيا
الأهلي - مصر
-
x
20:00
-
كانو سبورت - غينيا الإستوائية
الدوري الإنجليزي
شيفيلد يونايتد
-
x
13:30
-
ليفربول
أستون فيلا
-
x
16:00
-
بيرنلي
تشيلسي
-
x
16:00
-
برايتون
توتنهام هوتسبير
-
x
16:00
-
ساوثهامتون
إيفرتون
-
x
18:30
-
مانشستر سيتي
الدوري الإيطالي
يوفنتوس
-
x
15:00
-
سبال
سامبدوريا
-
x
18:00
-
انتر ميلان
الدوري الألماني
بادربورن
-
x
15:30
-
بايرن ميونيخ
بوروسيا دورتموند
-
x
18:30
-
فيردر بريمن
الدوري الفرنسي
بوردو
-
x
17:30
-
باريس سان جيرمان
الدوري المصري الممتاز
المقاولون العرب
-
x
17:30
-
سموحة
نادي مصر
-
x
17:30
-
أسوان
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
حسنية أكادير - المغرب
-
x
21:00
-
الاتحاد - ليبيا
نهضة بركان - المغرب
-
x
21:00
-
اشانتي جولد - غانا

DMCA.com Protection Status