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موعد مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد اليوم 28/9/2019| مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد بث مباشر beIN SPORTS HD

السبت 28/سبتمبر/2019 - 12:44 ص
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موعد مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد اليوم 28/9/2019| مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد بث مباشر beIN SPORTS HD
ليفربول_ ضد_ شيفيلد_ يونايتد
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أحمد عصام
 
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يلتقي فريق ليفربول المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح مع منافسه فريق شيفيلد يونايتد اليوم السبت 28 سبتمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

- موعد مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد :-

وسوف يقام اللقاء بين فريق ليفربول مع فريق شيفيلد يونايتد في الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة، بينما سيقام في الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت مكة المكرمة، ويقام في الساعة الثالثة والنصف عصرا بتوقيت دولة الإمارات العربية.

- القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وشيفلد يونايتد :-

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة جميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات، وسوف يذاع لقاء فريق ليفربول ضد فريق شيفيلد يونايتد عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD.

- موقف ليفربول وشيفلد يونايتد في جدول البريمرليج :-

ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 18 نقطة بعد مرور 6 جولات حيث حقق الفوز في جميع مبارياته حتى الآن، بينما يحل فريق شيفيلد يونايتد في المركز العاشر برصيد 8 نقاط.

ويسعى فريق شيفيلد يونايتد لتحقيق مفاجأة وتعطيل فريق ليفربول للمباراة الأولى له في الدوري هذا الموسم، وأيضاً يرغب في البقاء بالبريميرليج وعدم الهبوط إلى التشامبيونشيب الذي صعد من خلاله في الموسم الحالي.

بينما يريد فريق ليفربول في تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الغائب عن خزائن الفريق منذ 30 عاما، وكان قريبا من تحقيقه في الموسم الماضي لكنه خسر اللقب في الجولات الأخيرة لصالح فريق مانشستر سيتي الذي فاز باللقب بفارق نقطتين فقط عن الريدز

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المزيد عن: محمد صلاح مباراة محمد صلاح اليوم ليفربول ضد شيفيلد يونايتد ليفربول الدوري الانجليزي
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