الأردن وفلسطين يدعمان مرشح مصر لرئاسة 'الكتاب العرب': مصر هي الأم (فيديو)

أعلن رئيسا اتحاد كتاب الأردن وفلسطين الشاعر سعد الدين شاهين والكاتب الصحفي نافذ الرفاعي، دعم مرشح مصر الدكتور علاء عبد الهادي، رئيسًا لاتحاد كتاب العرب.





وقال رئيس اتحاد كتاب الأردن سعد الدين شاهين، إن مصر حاضرة الثقافة العربية وتعلمنا وتتلمذنا على يد كبار كتاب مصر منذ طه حسين والعقاد وتوفيق الحكيم ونجيب محفوظ وغيرهم.





وأضاف "شاهين" في حوار مع برنامج "المساء مع قصواء" عبر فضائية TeN، أن مصر الأم وبوابة الثقافة العربية، وكما قيل العالم يكتب ومصر تقرأ، نحن سعداء وغدًا سيبدأ الاجتماع العام وسنذكي وسندعم الأمين العام القادم علاء عبد الهادي، وهو ممثل مصر وسيقود العرب.



