رغم التدابير الأمنية.. معاقل الانتفاضة في إيران تغرق 14 مدينة بصور زعماء المقاومة (فيديو)





في تحد بارز، أغرق أعضاء معاقل الانتفاضة من أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية داخل البلاد، 14 مدينة إيرانية بصور قيادة المقاومة الإيرانية "مسعود ومريم رجوي".وأوضحت المقاومة أنّ هذه الأنشطة الجريئة تجري في وقت اتخذ فيه النظام جميع التدابير الأمنية، بما في ذلك تسيير دوريات راجلة وراكبة واستخدام كاميرات المراقبة في مختلف المناطق، لاعتقال أعضاء معاقل الانتفاضة بهدف منع تأثيراتهم الفاعلة لتشجيع المواطنين للقيام بالاحتجاج ضد النظام.وانتشرت صور زعماء المقاومة «مسعود و مريم رجوي» في المدن المهمة ومراكز المحافظات، لا سيما طهران، ومشهد والأهواز وشيراز وأصفهان وأوروميه وغجساران وخرمشهر وغيرها من المدن الإيرانية من الشمال إلى الجنوب، وفي الوقت نفسه قام بعض أعضاء المعاقل بتدمير صور لخامنئي وخميني في بعض المدن.وتظهر أنشطة أعضاء معاقل الانتفاضة التي تجري بشكل منظم وواسع، كما تتنامي على أيدي الشباب من أنصار منظمة مجاهدي خلق داخل البلاد، وهو ما أثار الخوف والهلع الشديدين في صفوف النظام.وقبل نحو أسبوعين قام جمع من أعضاء معقل الانتفاضة رقم 148 في طهران، التابع للمقاومة الإيرانية، تعليق لافتة تحمل صورة مؤسس منظمة مجاهدي خلق، محمد حنيف نجاد، على جسر مشاة ذوالفقار الواقع في أحد أكثر مناطق طهران ازدحامًا بالمواطنين.كما أحيت مجموعة من جماعة مجاهدي خلق، في مرتفعات مدينة زنجان مراسم رفع "راية المنظمة" وشعارات حمل عبارات تهنئة للمقاومة الإيرانية، من بينها "نبارك انطلاقة العام الخامس والخمسين لتأسيس منظمة مجاهدي خلق" ملوحين بإشارة النصر.وأعرب المنتفضون عن التزامهم بمواصلة النضال حتى الإطاحة بنظام الملالي، فيما قاموا برفع لافتة كبيرة لصورة زعيم المقاومة ولافتات تحمل شعار المنظمة، و رددوا هتافات: "التحية للقائد رجوي، التحية للمجاهد، حاضر... حاضر... حاضر" مشددين على عهدهم بمواصلة الطريق حتى إسقاط نظام الشر.وفي ذات السياق قام أعضاء معقل الانتفاضة 726 بعملية بطولية على جسر للمشاة على أحد الطرق السريعة المزدحمة بطهران، حيث قاموا بوضع صورة كبيرة لمسعود رجوي، قائد المقاومة الإيرانية، فيما تم إرفاق عبارات "الموت لخامنئي ـ التحية لمسعود رجوي"، وبقيت الصورة معلقة لساعات أمام أنظار المارة وركاب السيارات، وكانت ترسل رسالة النضال والمقاومة لأبناء طهران من أجل إسقاط النظام، فيما تكرر الأمر ذاته على طريق طهران دماوند السريع.وواصلت معاقل الانتفاضة الإيرانية، احتفالاتها بتأسيس المقاومة على طريقتها الخاصة، فعلى طريق زنجان طهران السريع، قام أعضاء معقل الانتفاضة رقم 298 أيضًا بتثبيت لافتة لشعار منظمة مجاهدي خلق على طريق زنجان طهران السريع المزدحم في ساعات الذروة.كما قام أعضاء آخرون بتعليق صورة كبيرة لمريم رجوي احتوت على رسالة للزعيمة قالت فيها: "كل من يريد الحرية لإيران، يجب أن ينهض للإطاحة بنظام الملالي"، فيما بقيت هذه اللافتة التي نصبت على طريق رسالت السريع، معلقة لساعات أمام عيون الناس وانتشر خبرها في مناطق واسعة من طهران.وتكررت ذات الأجواء الاحتفالية في ذكرى تأسيس المقاومة، في مناطق عديدة من المدن والمحافظات الإيرانية، قامت بها معاقل الانتفاضة رقم 354، و245، و700، و100، في مدن أرغوان، وسيستان، وبلوشستان، وهمدان، بالإضافة إلى العديد من المناطق الأخرى.واحتوت جميع الأجواء الاحتفالية الخاصة، على صور للقادة البارزين للمقاومة الإيرانية، تم إبرازها على الجسور ورفعها من قبل أعضاء المقاومة، من بينها صورة لرئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية، مريم رجوي، بالإضافة إلى زعيم المقاومة الخالد، مسعود رجوي، وغيرهم الكثير والكثير.وأكد أعضاء المقاومة الإيرانية الموجودون في الداخل، على عهدهم الثابت، ووقوفهم الصلد ضد القمع والآلة الإجرامية التي يديرها الملالي ضد الشعب الإيراني وضد شعوب المنطقة، مشددين على ضرورة إسقاط النظام الإيراني، والوصول إلى الحرية.