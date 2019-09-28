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زيدان يكشف عن موقف هذا الثنائي أمام أتلتيكو مدريد

السبت 28/سبتمبر/2019 - 12:35 ص
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زيدان يكشف عن موقف هذا الثنائي أمام أتلتيكو مدريد
زيدان
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علاء خليف
 
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تحدث الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد عن إمكانية مشاركة الثنائي ايسكو ومارسيلو خلال مباراة الديربي أمام فريق أتليتكو مدريد في المباراة المقرر لها مساء السبت، على أرضية ملعب "واندا ميتروبوليتانو" ضمن منافسات الدوري الاسباني الممتاز (الليجا).



وقال زيدان في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة أتليتكو مدريد غدا السبت: "كل من مودريتش وإيسكو ومارسيلو أفضل حالًا، غداً سترون من سيشترك".



وأضاف: "المباراة ضد أتلتيكو ، نحن نعرف أنها ستكون مباراة صعبة سيتعين علينا بذل الكثير من الأشياء والجهد، وليس فقط الحدّه من أجل تحقيق الفوز، سيميوني يدرس الخصم جيداً ، مثل باقي الخصوم".



وتابع تصريحاته: " المسؤولية نتحملها دائمًا ، لاعبين ومدرب، كل من يعمل هنا يتحمل مسؤولية في هذا النادي العظيم".



وتطرق "زيدان" للحديث عن مقارنات البعض بين الريال وأتليتكو قائلا: " لا تهُمني التصنيفات التي يُحب البعض اطلاقها بالخارج، البعض يطلق على ريال مدريد نادي الاغنياء، وأتليتكو نادي العُمال ، انا فقط اريد ان يكون جمهورنا فخورون بنا".



وعن المقارنة بين فينيسيوس ورودريجو قال: "مختلفان تمامًا ، لكن كلاهما جيدان. إنهما مختلفان ، وصغارًا جدًا، دمج رودريجو مع الفريق مع الفريق الاول سيكون على مهل ، وهو يعلم ذلك".



ويتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الاسباني برصيد 14 نقطة.
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