نقيب الزراعيين: ما حدث أمام المنصة رسالة للعالم "لا أحد يستطيع هز شعرة لمصري" (فيديو)

قال سيد خليفة نقيب الزراعيين، إن مصر دولة عظيمة ودولة مؤسسات، مؤكدًا أن دولة المؤسسات دائما لا خوف عليها.





وأضاف سيد خليفة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في تغطية خاصة على قناة "صدى البلد"، مساء الجمة أن ما فعله المصريون في المنصة من تتضامن الشعب مع القيادة السياسية رسالة إلى الخارج تؤكد حب الشعب المصري لبلده مصر والرئيس عبدالفتاح السيسي"، مشيرًا إلى أن الشعب يريد بلاده في مصاف الدول الكبرى رغم أنف الحاقدين والمتربصين.





وتابع نقيب الزراعيين: "تماسك الشعب المصري خلف قيادته السياسية هزم كل محاولات التشكيك والشائعات لجماعة الإخوان الإرهابية، منوهًا بأن الجيش المصري والشرطة المدنية يحمون البلاد من الانزلاق إلى الهاوية التي تسعى جماعة الإخوان الإرهابية إلى جر البلاد إليها.





وشدد "خليفة" على ضرورة زيادة معدلات الوعي لدى المصريين لكل ما يحاك ضد بلادنا، متابعًا: "علينا أن نكون حريصين على بلدنا وأن يزيد معدل الوعي لدى المصريين".





ونوه نقيب الزراعيين بأن الشعب المصري بكافة أطيافه زحف إلى منطقة المنصة في ميدان الشهيد هشام بركات بمدينة نصر للتعبير عن دعمهم للرئيس السيسي ولمسيرة البناء والتنمية وكذلك رفضهم لمحاولات نشر الفوضى في مصر"، لافتًا إلى أن الشعب ردد هتافات مساندة للدولة المصرية.



