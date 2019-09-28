ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

نقيب الزراعيين: ما حدث أمام المنصة رسالة للعالم "لا أحد يستطيع هز شعرة لمصري" (فيديو)

السبت 28/سبتمبر/2019 - 06:55 ص
Advertisements
نقيب الزراعيين: ما حدث أمام المنصة رسالة للعالم لا أحد يستطيع هز شعرة لمصري (فيديو)
Advertisements
طباعة
داليا الحسين
 
Advertisements
قال سيد خليفة نقيب الزراعيين، إن مصر دولة عظيمة ودولة مؤسسات، مؤكدًا أن دولة المؤسسات دائما لا خوف عليها.

وأضاف سيد خليفة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في تغطية خاصة على قناة "صدى البلد"، مساء الجمة أن ما فعله المصريون في المنصة من تتضامن الشعب مع القيادة السياسية رسالة إلى الخارج تؤكد حب الشعب المصري لبلده مصر والرئيس عبدالفتاح السيسي"، مشيرًا إلى أن الشعب يريد بلاده في مصاف الدول الكبرى رغم أنف الحاقدين والمتربصين.

وتابع نقيب الزراعيين: "تماسك الشعب المصري خلف قيادته السياسية هزم كل محاولات التشكيك والشائعات لجماعة الإخوان الإرهابية، منوهًا بأن الجيش المصري والشرطة المدنية يحمون البلاد من الانزلاق إلى الهاوية التي تسعى جماعة الإخوان الإرهابية إلى جر البلاد إليها.

وشدد "خليفة" على ضرورة زيادة معدلات الوعي لدى المصريين لكل ما يحاك ضد بلادنا، متابعًا: "علينا أن نكون حريصين على بلدنا وأن يزيد معدل الوعي لدى المصريين".

ونوه نقيب الزراعيين بأن الشعب المصري بكافة أطيافه زحف إلى منطقة المنصة في ميدان الشهيد هشام بركات بمدينة نصر للتعبير عن دعمهم للرئيس السيسي ولمسيرة البناء والتنمية وكذلك رفضهم لمحاولات نشر الفوضى في مصر"، لافتًا إلى أن الشعب ردد هتافات مساندة للدولة المصرية.

واستطرد قائلًا: "الشعب المصري رد على أكاذيب قنوات الإخوان ضد الدولة"، معلقًا: "أثبتنا للعالم شعًبا ومؤسسات وقيادة بأنه لا أحد يستطيع أن يهز أى شعرة لمواطن مصري". 
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: نقيب الزراعيين المنصة السيسي الإخوان أخبار مصر
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
أتلتيك بيلباو
-
x
13:00
-
فالنسيا
خيتافي
-
x
16:00
-
برشلونة
أتلتيكو مدريد
-
x
21:00
-
ريال مدريد
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الفيصلي
-
x
17:30
-
العدالة
الرائد
-
x
19:15
-
الفيحاء
دوري أبطال إفريقيا
الرجاء الرياضي - المغرب
-
x
20:00
-
النصر - ليبيا
الأهلي - مصر
-
x
20:00
-
كانو سبورت - غينيا الإستوائية
الدوري الإنجليزي
شيفيلد يونايتد
-
x
13:30
-
ليفربول
أستون فيلا
-
x
16:00
-
بيرنلي
تشيلسي
-
x
16:00
-
برايتون
توتنهام هوتسبير
-
x
16:00
-
ساوثهامتون
إيفرتون
-
x
18:30
-
مانشستر سيتي
الدوري الإيطالي
يوفنتوس
-
x
15:00
-
سبال
سامبدوريا
-
x
18:00
-
انتر ميلان
الدوري الألماني
بادربورن
-
x
15:30
-
بايرن ميونيخ
بوروسيا دورتموند
-
x
18:30
-
فيردر بريمن
الدوري الفرنسي
بوردو
-
x
17:30
-
باريس سان جيرمان
الدوري المصري الممتاز
المقاولون العرب
-
x
17:30
-
سموحة
نادي مصر
-
x
17:30
-
أسوان
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
حسنية أكادير - المغرب
-
x
21:00
-
الاتحاد - ليبيا
نهضة بركان - المغرب
-
x
21:00
-
اشانتي جولد - غانا

DMCA.com Protection Status