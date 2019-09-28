أتلتيكو مدريد يدفع بقوته الهجومية الضاربة في التشكيل المتوقع للديربي
السبت 28/سبتمبر/2019 - 12:29 ص
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حسن شحاتة
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يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد، مع ضيفه ريال مدريد، في الديربي المرتقب بينهما مساء اليوم السبت، على ملعب "واندا ميتروبليتانو" معقل الروخيبلانكوس، في إطار الجولة السابعة من منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز "الليجا".
ومن المنتظر أن يدفع المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني بقوته الهجومية الضاربة في مواجهة ريال مدريد المنتظرة ببطولة الدوري الإسباني، بقيادة المهاجم الإسباني دييجو كوستا.
ويترقب جماهير الفريقين المواجهة النارية المنتظرة بين أصدقاء الأمس ومنافس اليوم، الثنائي دييجو كوستا، والدولي البلجيكي إيدين هازارد، نجم ريال مدريد الإسباني، حيث سبق لهما المشارمة سويًا مع تشيلسي الإنجليزي.
وتنطلق المباراة بينهما في تمام التاسعة مساء اليوم السبت، والعاشرة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، والثامنة بتوقيت تونس، والسابعة بتوقيت جرينتش.
ومن المتوقع أن يبدأ الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد، بالتشكيل التالي:
في حراسة المرمى: أوبلاك
في الدفاع: تريبير، سافيتش، خيمينيز، لودي
في الوسط: كوكي، توماس، ساؤول
في الهجوم: فيتولو "ليمار"، جواو فيليكس، دييجو كوستا.
ومن الجدير بالذكر أن أتلتيكو مدريد يدخل مباراة اليوم في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 13 نقطة، خلف ريال مدريد المتصدر برصيد 14 نقطة.
ومن المنتظر أن يدفع المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني بقوته الهجومية الضاربة في مواجهة ريال مدريد المنتظرة ببطولة الدوري الإسباني، بقيادة المهاجم الإسباني دييجو كوستا.
ويترقب جماهير الفريقين المواجهة النارية المنتظرة بين أصدقاء الأمس ومنافس اليوم، الثنائي دييجو كوستا، والدولي البلجيكي إيدين هازارد، نجم ريال مدريد الإسباني، حيث سبق لهما المشارمة سويًا مع تشيلسي الإنجليزي.
وتنطلق المباراة بينهما في تمام التاسعة مساء اليوم السبت، والعاشرة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، والثامنة بتوقيت تونس، والسابعة بتوقيت جرينتش.
ومن المتوقع أن يبدأ الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد، بالتشكيل التالي:
في حراسة المرمى: أوبلاك
في الدفاع: تريبير، سافيتش، خيمينيز، لودي
في الوسط: كوكي، توماس، ساؤول
في الهجوم: فيتولو "ليمار"، جواو فيليكس، دييجو كوستا.
ومن الجدير بالذكر أن أتلتيكو مدريد يدخل مباراة اليوم في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 13 نقطة، خلف ريال مدريد المتصدر برصيد 14 نقطة.
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