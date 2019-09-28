مذيعة: السيسي سافر وسايب 100 مليون مصري وراه.. وطمئننا بعد عودته (فيديو)

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، مذيعة برنامج "المساء مع قصواء" عبر فضائية TeN، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي بعث برسائل مطمئنة ومبشرة للمصريين عقب وصوله من الأمم المتحدة.





وقالت "الخلالي" في برنامجها مساء اليوم الجمعة، إن الإعلام يجب أن يقوم بدوره بتوعية المصريين، وأن من يراهن دوما على الوعي وتثقيف المواطنين هو الرهان الرابح والمكسب الدائم، متابعة: "المواطن يجب أن يكون مُدرك لكل ما يدور حوله، والذكاء المصري والوعي فطري، يجب أن ننميه عند المواطنين".



