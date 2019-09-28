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مذيعة: السيسي سافر وسايب 100 مليون مصري وراه.. وطمئننا بعد عودته (فيديو)

السبت 28/سبتمبر/2019 - 03:57 ص
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مذيعة: السيسي سافر وسايب 100 مليون مصري وراه.. وطمئننا بعد عودته (فيديو)
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هدى عبدالرازق
 
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قالت الإعلامية قصواء الخلالي، مذيعة برنامج "المساء مع قصواء" عبر فضائية TeN، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي بعث برسائل مطمئنة ومبشرة للمصريين عقب وصوله من الأمم المتحدة.

وقالت "الخلالي" في برنامجها مساء اليوم الجمعة، إن الإعلام يجب أن يقوم بدوره بتوعية المصريين، وأن من يراهن دوما على الوعي وتثقيف المواطنين هو الرهان الرابح والمكسب الدائم، متابعة: "المواطن يجب أن يكون مُدرك لكل ما يدور حوله، والذكاء المصري والوعي فطري، يجب أن ننميه عند المواطنين".

وتابعت: "مصر بخير، ومصر بمؤسساتها محمية، الرئيس السيسي سافر وكان سايب وراه رجالة 100 مليون مصري رجالة بمعنى الكلمة، نقدر نقول المشهد باختصار المشهد لا يُقلق ربنا حاميها الصقور تراقب أعداء مصر وتحمي الوطن والشعب يدافع عن تراب أرض البلد، وكلنا نحميها ونفديها بروحنا".
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