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عمرو أديب ينفجر غضبا بسبب محمد صلاح

السبت 28/سبتمبر/2019 - 05:45 ص
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عمرو أديب ينفجر غضبا بسبب محمد صلاح
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هدى عبدالرازق
 
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أبدى الإعلامي عمرو أديب، دهشته من سبب عدم احتساب الفيفا الصوت المصري في مسابقة "ذا بيست"، قائلا: "مش قادر أفهم أن مشكلتهم أن الإمضاء اتعملت بالحروف الكبيرة مش الصغيرة"، منوها بأن مندوب السودان اعترض منذ يومين أنه قد صوت لصالح محمد صلاح، ولكن احتسب صوته لصالح ميسي.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن الفيفا أعلنت أنها ليس لها دخل بمسألة التصويت، وهناك شركة تولت الأمر، لافتا إلى أن من الأمور المثيرة للدهشة أن الصحفي المصري صوت لصالح ساديو ماني.

ووجه "أديب"، رسالة إلى محمد صلاح، قائلا: "مصر تستحق منك انك تستحمل عشانها يا محمد، حتى لو في حد في مصر غلط في حقك، بس انت ابن مصر، وفخر العرب، وبتحب مصر"، مضيفا: "على فكرة يا محمد كان في ناس عندهم عتاب على مصر، بس لما جت مصر وقالت محتجاكم، الناس كلها وقفت طابور، وانت من الناس المخلصين"، متمنيا أن يعيد محمد صلاح اسم أنه لاعب في منتخب مصر مرة أخرى".
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