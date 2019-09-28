عمرو أديب ينفجر غضبا بسبب محمد صلاح

أبدى الإعلامي عمرو أديب، دهشته من سبب عدم احتساب الفيفا الصوت المصري في مسابقة "ذا بيست"، قائلا: "مش قادر أفهم أن مشكلتهم أن الإمضاء اتعملت بالحروف الكبيرة مش الصغيرة"، منوها بأن مندوب السودان اعترض منذ يومين أنه قد صوت لصالح محمد صلاح، ولكن احتسب صوته لصالح ميسي.





وأشار "أديب"، خلال برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن الفيفا أعلنت أنها ليس لها دخل بمسألة التصويت، وهناك شركة تولت الأمر، لافتا إلى أن من الأمور المثيرة للدهشة أن الصحفي المصري صوت لصالح ساديو ماني.



