اسعار الذهب اليوم السبت 28-9-2019

اسعار الذهب اليوم

استقرت اسعار الذهب اليوم، السبت ، مع استقرار اسعار الذهب العالمية وسط هدواء التوترات التجارية بين الصين وامريكا..

اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة

وسجل سعر الذهب اليوم عيار 18 592.12 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 690.81 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 789.48 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,226 جنيه.

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 786 إلى 789 عيار 22 721 إلى 723 عيار 21 688 إلى 690 عيار 18 590 إلى 591 عيار 14 459 إلى 460 عيار 12 393 إلى 394 الاونصة 24.453 إلى 24.525 الجنيه الذهب 5,504 إلى 5,520 الكيلو 786.286 إلى 788.571

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 789.48جنيه 48.40$ سعر الذهب عيار 22 723.69جنيه 44.36$ اسعار الذهب عيار 21 690.81جنيه 42.35$ اسعار الذهب عيار 18 592.12جنيه 36.30$ سعر الذهب عيار 14 460.53جنيه 28.23$ سعر الذهب عيار 12 394.74جنيه 24.20 $ سعر الذهب عيار 9 296.05جنيه 18.15 $ اسعار أوقية الذهب 24,553 جنيه 1,505 $ اسعار جنيه الذهب 5,226 جنيه 338.78 $ اسعار كيلو الذهب 789,476 جنيه 48,395 $

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 25 سبتمبر 789.26 690.62 591.95 460.40 394.63 24 سبتمبر 804.03 703.54 603.02 469.02 402.01 23 سبتمبر 798.21 698.45 598.67 465.63 399.11 22 سبتمبر 796.30 696.78 596.24 464.51 398.15 21 سبتمبر 796.30 696.78 597.24 464.51 398.15 20 سبتمبر 795.66 696.22 596.76 464.14 397.83 19 سبتمبر 786.38 688.10 589.80 464.14 397.83 18 سبتمبر 785.97 687.74 589.49 458.49 392.99 17 سبتمبر 788.82 690.23 591.62 460.15 394.41 16 سبتمبر 787.43 689.01 590.58 459.33 393.71

اسعار الذهب عالميًا:

صعدت اسعار الذهب بنهاية التعاملات اليوم الخميس، بعد جلسة متقلبة، لترتفع بدع من هبوط اسعار الدولار من أعلي مستوي فى عامين ونصف.

وارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.2 بالمائة إلى 1515.20 دولار للأوقية.

وصعد سعر التسليم الفوري للذهب بحلول الساعة 5:45 مساءً بتوقيت جرينتش، بنسبة 0.2 بالمائة عند 1507.24 دولار للأوقية، بالتزامن مع استقرار مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 99.008، بعد أن وصل المؤشر أمس إلى 99.032 وهو أعلى مستوى منذ 12 مايو 2017.