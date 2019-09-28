اسعار الذهب اليوم السبت 28-9-2019
اسعار الذهب اليوم
استقرت اسعار الذهب اليوم، السبت ، مع استقرار اسعار الذهب العالمية وسط هدواء التوترات التجارية بين الصين وامريكا..
اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة
وسجل سعر الذهب اليوم عيار 18 592.12 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 690.81 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 789.48 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,226 جنيه.
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة
سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24
786 إلى 789
عيار 22
721 إلى 723
عيار 21
688 إلى 690
عيار 18
590 إلى 591
عيار 14
459 إلى 460
عيار 12
393 إلى 394
الاونصة
24.453 إلى 24.525
الجنيه الذهب
5,504 إلى 5,520
الكيلو
786.286 إلى 788.571
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
الوحدة
جنيه مصرى
دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24
789.48جنيه
48.40$
سعر الذهب عيار 22
723.69جنيه
44.36$
اسعار الذهب عيار 21
690.81جنيه
42.35$
اسعار الذهب عيار 18
592.12جنيه
36.30$
سعر الذهب عيار 14
460.53جنيه
28.23$
سعر الذهب عيار 12
394.74جنيه
24.20 $
سعر الذهب عيار 9
296.05جنيه
18.15 $
اسعار أوقية الذهب
24,553 جنيه
1,505 $
اسعار جنيه الذهب
5,226 جنيه
338.78 $
اسعار كيلو الذهب
789,476 جنيه
48,395 $
متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
اليوم
عيار 24
عيار 21
عيار 18
عيار 14
عيار 12
25 سبتمبر
789.26
690.62
591.95
460.40
394.63
24 سبتمبر
804.03
703.54
603.02
469.02
402.01
23 سبتمبر
798.21
698.45
598.67
465.63
399.11
22 سبتمبر
796.30
696.78
596.24
464.51
398.15
21 سبتمبر
796.30
696.78
597.24
464.51
398.15
20 سبتمبر
795.66
696.22
596.76
464.14
397.83
19 سبتمبر
786.38
688.10
589.80
464.14
397.83
18 سبتمبر
785.97
687.74
589.49
458.49
392.99
17 سبتمبر
788.82
690.23
591.62
460.15
394.41
16 سبتمبر
787.43
689.01
590.58
459.33
393.71
اسعار الذهب عالميًا:
صعدت اسعار الذهب بنهاية التعاملات اليوم الخميس، بعد جلسة متقلبة، لترتفع بدع من هبوط اسعار الدولار من أعلي مستوي فى عامين ونصف.
وارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.2 بالمائة إلى 1515.20 دولار للأوقية.
وصعد سعر التسليم الفوري للذهب بحلول الساعة 5:45 مساءً بتوقيت جرينتش، بنسبة 0.2 بالمائة عند 1507.24 دولار للأوقية، بالتزامن مع استقرار مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 99.008، بعد أن وصل المؤشر أمس إلى 99.032 وهو أعلى مستوى منذ 12 مايو 2017.
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