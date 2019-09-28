شاهد.. "علم مصر" يزين برج خليفة بدبي دعما للاستقرار
السبت 28/سبتمبر/2019 - 01:04 ص
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هدى عبدالرازق
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عرضت فضائية "on e"، اليوم الجمعة، مقطع فيديو لبرج خليفة وهو يضيىء أنواره بعلم مصر دعما للاستقرار.
وعقبت الإعلامية خلود زهران، أن القيادة السياسية دائما تؤكد أنها مع الدولة العربية لدعم الاستقرار، وهناك تأييد كبير من قبل الدول العربية للقيادة المصرية، لافتة إلى أن الإمارات تدرك قيمة مصر، وحجم المؤامرات التي تتعرض لها.
وأضافت أن الاتحاد العام للمصريين في الخارج عقدوا اجتماع اليوم للتعبير عن دعمهم للدولة المصرية، وكان عنوانه "جيش مصر خير أجناد الأرض".
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