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البنك الاهلي يستضيف سرس الليان استعداداً للقسم الثاني

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 11:54 م
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البنك الاهلي يستضيف سرس الليان استعداداً للقسم الثاني
البنك الاهلي
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مصطفى الجندي
 
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يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، مباراة ودية، في الثالثة من عصر اليوم السبت، على ملعبه، أمام فريق سرس الليان، أحد أندية المجموعة العاشرة، بالقسم الثالث.

وسبق للبنك الأهلي خوض 16 مباراة ودية منذ بداية فترة الإعداد، للقسم الثاني، حيث خسر مؤخراً من النصر بهدف نظيف، بينما تغلب على الدخان 2-1، والبطل القومي 6-1، وناصر الفكرية 4-1، والنجوم 3-0، والعياط 6-1، وخسر من إنبي 1-3، ومن الحمام0-2، ومن الداخلية 0-1، ومن القناة 0-1.


وفي المقابل، تعاقد الفريق السرساوي مع أكثر 15 لاعب وهم أيمن فتحي، ومحمد كشري، وأحمد البديوي، وحلمي أحمد، ومحمد كمال ميدو، ومحمد طياره، ومحمد حسني، ومحمد أشرف بوله، وأحمد سالم سيكا، ومحمود خالد طياره، وعبد الله فؤاد وأحمد عيد، واحمد عمران، وخالد بيبو، وأحمد حربي.

ولعب سرس الليان عدد من التجارب الودية من بداية فترة لإعداد، حيث تعادل مع بهتيم 3-3، وخسر أمام طوخ 1-4، ثم تغلب على ميت خلف 3-0، وخسر من بنها 0-2، كما فاز على أبشيش 6-0، وإكتسح وطني شبين بنتيجة 8-3، وتعادل مع تلا 1-1، وخسر من النصر 2-4، ومن البلاستيك 0-1، ومن النصر 2-4.

وكانت قرعة القسم الثالث قد أسفرت مؤخرًا عن مواجهات ساخنة لأندية المنوفية في الأسبوع الأول حيث يحل فريق ميت خلف ضيفا على فريق عرب الرمل، كما يستضيف غزل شبين نظيره فريق نادي ديرب نجم.

وسيلتقي مركز شباب ديرب نجم مع فريق الشرقية، ويلعب مركز شباب أبو كبير مع فريق سرس الليان، كما سيواجه ميت خاقان نظيره فريق بلبيس.

ويلتقي فاقوس مع دقادوس، ويخوض فريق مركز شباب تلا لقاء خارج ملعبه أمام نظيره فريق مركز شباب أبو حماد.
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