"الأرصاد" تعلن عن بعض الأعطال في موقع الهيئة الإلكتروني
الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 11:44 م
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الفجر السعودي
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اعتذر الناطق الرسمي لهيئة الأرصاد وحماية البيئة، عن بعض الأعطال التي أثرت على موقع الهيئة الإلكتروني.
وقال في تصريح مقتضب له: "نعتذر عن الأعطال الخارجة عن ارادتنا وتأثرت بها بعض خدمات موقع الهيئة على شبكة الانترنت والانقطاعات قد تستمر حتى مساء الغد".
وأضاف: "ويمكن الاستفادة من حسابات الهيئة على مواقع التواصل أو الرقم ٩٨٨ والتي تبث من خلالها المعلومات خاصة معلومات إنذارات الطقس".
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