ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"الأرصاد" تعلن عن بعض الأعطال في موقع الهيئة الإلكتروني

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 11:44 م
Advertisements
الأرصاد تعلن عن بعض الأعطال في موقع الهيئة الإلكتروني
Advertisements
طباعة
الفجر السعودي
 
Advertisements

اعتذر الناطق الرسمي لهيئة الأرصاد وحماية البيئة، عن بعض الأعطال التي أثرت على موقع الهيئة الإلكتروني.

وقال في تصريح مقتضب له: "نعتذر عن الأعطال الخارجة عن ارادتنا وتأثرت بها بعض خدمات موقع الهيئة على شبكة الانترنت والانقطاعات قد تستمر حتى مساء الغد".

وأضاف: "ويمكن الاستفادة من حسابات الهيئة على مواقع التواصل أو الرقم ٩٨٨ والتي تبث من خلالها المعلومات خاصة معلومات إنذارات الطقس".



Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: هيئة الأرصاد موقع تعطل الهيئة الالكتروني
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
أتلتيك بيلباو
-
x
13:00
-
فالنسيا
خيتافي
-
x
16:00
-
برشلونة
أتلتيكو مدريد
-
x
21:00
-
ريال مدريد
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الفيصلي
-
x
17:30
-
العدالة
الرائد
-
x
19:15
-
الفيحاء
دوري أبطال إفريقيا
الرجاء الرياضي - المغرب
-
x
20:00
-
النصر - ليبيا
الأهلي - مصر
-
x
20:00
-
كانو سبورت - غينيا الإستوائية
الدوري الإنجليزي
شيفيلد يونايتد
-
x
13:30
-
ليفربول
أستون فيلا
-
x
16:00
-
بيرنلي
تشيلسي
-
x
16:00
-
برايتون
توتنهام هوتسبير
-
x
16:00
-
ساوثهامتون
إيفرتون
-
x
18:30
-
مانشستر سيتي
الدوري الإيطالي
يوفنتوس
-
x
15:00
-
سبال
سامبدوريا
-
x
18:00
-
انتر ميلان
الدوري الألماني
بادربورن
-
x
15:30
-
بايرن ميونيخ
بوروسيا دورتموند
-
x
18:30
-
فيردر بريمن
الدوري الفرنسي
بوردو
-
x
17:30
-
باريس سان جيرمان
الدوري المصري الممتاز
المقاولون العرب
-
x
17:30
-
سموحة
نادي مصر
-
x
17:30
-
أسوان
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
حسنية أكادير - المغرب
-
x
21:00
-
الاتحاد - ليبيا
نهضة بركان - المغرب
-
x
21:00
-
اشانتي جولد - غانا

DMCA.com Protection Status