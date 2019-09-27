"الأرصاد" تعلن عن بعض الأعطال في موقع الهيئة الإلكتروني

اعتذر الناطق الرسمي لهيئة الأرصاد وحماية البيئة، عن بعض الأعطال التي أثرت على موقع الهيئة الإلكتروني.

وقال في تصريح مقتضب له: "نعتذر عن الأعطال الخارجة عن ارادتنا وتأثرت بها بعض خدمات موقع الهيئة على شبكة الانترنت والانقطاعات قد تستمر حتى مساء الغد".

وأضاف: "ويمكن الاستفادة من حسابات الهيئة على مواقع التواصل أو الرقم ٩٨٨ والتي تبث من خلالها المعلومات خاصة معلومات إنذارات الطقس".







