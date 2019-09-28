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حالة الطقس اليوم السبت 28/9/2019 في مصر والعواصم العربية والأجنبية

السبت 28/سبتمبر/2019 - 12:00 ص
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حالة الطقس اليوم السبت 28/9/2019 في مصر والعواصم العربية والأجنبية
الطقس
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حالة الطقس اليوم السبت 28/9/2019 في مصر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم السبت 28 سبتمبر 2019، وتوقع خبراء الأرصاد أن حالة الطقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة، على جنوب الصعيد نهارا،  لطيف ليلا وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية،  والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية،وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم السبت 28/9/2019 في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية

المدينةالصغرىالعظمى
القاهرة23 33
شبين الكوم23 33
طنطا23 32
دمنهور22 30
الإسكندرية22 29
بلطيم21 30
مطروح21 28
السلوم20 28
سيوة19 30
بورسعيد23 29
دمياط22 29
الزقازيق21 33
الإسماعيلية20 34
السويس21 33
العريش20 30
رفح20 29
رأس سدر20 33
نخل14 31
نويبع26 32
طابا21 31
كاترين16 31
الطور22 33
شرم الشيخ26 35
الغردقة25 36
مرسى علم27 35
الفيوم23 34
بني سويف23 34
المنيا23 34
أسيوط22 35
سوهاج21 36
قنا21 38
الأقصر22 38
أسوان26 40
أبو سمبل26 41
الوادي الجديد22 38
شلاتين2738
أبو رماد27 37
حلايب29 33
رأس حدربة28 33

درجات الحرارة اليوم السبت 28/9/2019 في العواصم وبعض المدن العربية

المدينةالصغرىالعظمى
مكة المكرمة29 40
المدينة المنورة28 41
الرياض26 41
المنامة31 37
أبوظبي30 39
الدوحة30 38
الكويت27 45
دمشق14 35
بيروت24 28
عمان15 31
القدس17 27
غزة21 29
بغداد24 43
مسقط30 34
صنعاء13 24
الخرطوم28 38
طرابلس21 28
تونس20 30
الجزائر17 27
الرباط15 27
نواكشوط25 30

درجات الحرارة اليوم السبت 28/9/2019 في العواصم الأجنبية

المدينةالصغرىالعظمى
بكين18 30
كوالالمبور24 32
طوكيو21 24
أثينا18 28
روما18 26
باريس13 19
مدريد13 29
برلين13 18
لندن14 18
مونتريال08 19
موسكو05 11
نيويورك21 28
واشنطن21 33

بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية بحالة الطقس اليوم السبت 28 سبتمبر 2019 ودرجات الحرارة في مصر والمدن والعواصم العربية والأجنبية

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