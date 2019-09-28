حالة الطقس اليوم السبت 28/9/2019 في مصر والعواصم العربية والأجنبية

حالة الطقس اليوم السبت 28/9/2019 في مصر





أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم السبت 28 سبتمبر 2019، وتوقع خبراء الأرصاد أن حالة الطقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة، على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.





كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية،وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.





درجات الحرارة اليوم السبت 28/9/2019 في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية





المدينة الصغرى العظمى القاهرة 23 33 شبين الكوم 23 33 طنطا 23 32 دمنهور 22 30 الإسكندرية 22 29 بلطيم 21 30 مطروح 21 28 السلوم 20 28 سيوة 19 30 بورسعيد 23 29 دمياط 22 29 الزقازيق 21 33 الإسماعيلية 20 34 السويس 21 33 العريش 20 30 رفح 20 29 رأس سدر 20 33 نخل 14 31 نويبع 26 32 طابا 21 31 كاترين 16 31 الطور 22 33 شرم الشيخ 26 35 الغردقة 25 36 مرسى علم 27 35 الفيوم 23 34 بني سويف 23 34 المنيا 23 34 أسيوط 22 35 سوهاج 21 36 قنا 21 38 الأقصر 22 38 أسوان 26 40 أبو سمبل 26 41 الوادي الجديد 22 38 شلاتين 27 38 أبو رماد 27 37 حلايب 29 33 رأس حدربة 28 33





درجات الحرارة اليوم السبت 28/9/2019 في العواصم وبعض المدن العربية





المدينة الصغرى العظمى مكة المكرمة 29 40 المدينة المنورة 28 41 الرياض 26 41 المنامة 31 37 أبوظبي 30 39 الدوحة 30 38 الكويت 27 45 دمشق 14 35 بيروت 24 28 عمان 15 31 القدس 17 27 غزة 21 29 بغداد 24 43 مسقط 30 34 صنعاء 13 24 الخرطوم 28 38 طرابلس 21 28 تونس 20 30 الجزائر 17 27 الرباط 15 27 نواكشوط 25 30





درجات الحرارة اليوم السبت 28/9/2019 في العواصم الأجنبية





المدينة الصغرى العظمى بكين 18 30 كوالالمبور 24 32 طوكيو 21 24 أثينا 18 28 روما 18 26 باريس 13 19 مدريد 13 29 برلين 13 18 لندن 14 18 مونتريال 08 19 موسكو 05 11 نيويورك 21 28 واشنطن 21 33





بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية بحالة الطقس اليوم السبت 28 سبتمبر 2019 ودرجات الحرارة في مصر والمدن والعواصم العربية والأجنبية



