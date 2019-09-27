أحمد موسى يكشف سر اختفاء هاشتاجات الإخوان الإرهابية من تويتر (فيديو)



يذكر أن مصر تواجه حرب الشائعات خلال الأيام الماضية، ودعوات للحشد ضد بلاده ولكن الشعب المصري رفض تلك الدعوات المغرضة من أعداء الوطن وألتف مع قيادته السياسة ومؤسسات الدولة.









كشف الإعلامي أحمد موسى، عن أسباب اختفاء هاشتاجات الإخوان الإرهابية من موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، موضحا أن معظم الحسابات التي تغرد في الهاشتاجات تابعة لحسابات الجماعة الإرهابية المزيفة وعندما تم حذفها أدى ذلك لاختفاء الهاشتاجات من قائمة الأكثر تداول.وأضاف "موسى"، تغطية خاصة على قناة "صدى البلد"، مساء الجمعة أن الجماعة الإرهابية في حالة صدمة بسبب مساندة الشعب للدولة، متابعا: "ليس كل ما يقال على السوشيال ميديا صحيح أو يعبر عن الحقيقة"، مشيرا إلى أن الجماعة الإرهابية كانت تخلق الوهم على مواقع التواصل الاجتماعي وإعلامهم.وتابع: "الجماعة طالعة تقول اللي خارجوا لدعم الرئيس السيسي طلاب الكلية الحربية !!.. ايه الهبل ده! مش عارفين يردوا أو يقولوا الحقيقية اللي واضحة وضوح الشمس والقمر".وأكد الإعلامي أن الشعب أفشل مؤامرة تنظيم الإخوان الإرهابي ضد الوطن ويعلم جيدا مصلحة مصر، وأهمية استقرار البلد رغم المعاناة وشكواه المشروعة، لافًتا إلى أن المصري له حقوق ولابد من الانحياز له.وشدد الإعلامي على أن من يتحالف مع تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية عملاء وخونة، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي لم يطلب تفويض من الشعب.وأكمل ساخرًا: "المقاول الهارب محمد علي كان سينتحر اليوم بعد فشل دعوته للفوضى والتخريب، وظهر في مقطع فيديو يبكي فيه".