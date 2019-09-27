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إكتمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء ونتخاب يوسف بوزاخر رئيسا دائما

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 11:41 م
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إكتمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء ونتخاب يوسف بوزاخر رئيسا دائما
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مروى الجلاصي
 
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أكد عضو المجلس الأعلى للقضاء عماد الخصخوصي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2019، أنّه تمّت إعادة انتخاب يوسف بوزاخر، رئيسا دائما للمجلس الأعلى للقضاء، إثر اكتمال تركيبة المجلس (45 عضوا)، وسميرة كراولي نائبا له. 

و أفادت 'وات'، بأن الخصخوصي قد أوضح في ذات التصريحات، أنّ انتخاب بوزاخر كرئيس دائم للمجلس، جاء على إثر استكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء في شهر ماي 2019، بانتخاب أستاذة التعليم الجامعي، جليلة بوزويتة، كمختصة في المالية والجباية.

ويشار إلى أن العضوين الجديدين بالمجلس الأعلى للقضاء، أنوار منصري (رئيسة دائرة ابتدائية الأقدم بالمحكمة الإدارية)، ومراد بن الحاج علي (رئيس دائرة استئنافية الأقدم بالمحكمة الإدارية)، قد أديا اليوم الجمعة بقصر قرطاج، اليمين أمام رئيس الجمهورية، محمد الناصر.

وجدير بالتذكير أنّ انتخاب القاضي، يوسف بوزاخر، رئيسا مؤقتا للمجلس كان في شهر أكتوبر من سنة 2018، وذلك لتعويض القاضي الهادي القديري، الذي أحيل على التقاعد آنذاك.
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