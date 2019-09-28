نجمات الفن يتألقن في حفل ختام مهرجان الجونة



الفنانة صبا مبارك، حرصت على حضور حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، وارتدت صبا فى الحفل فستانا باللون الأبيض اللامع،واتسم الفستان بكم واحد، وظهرت بتسريحة شعر ذيل حصان.



وارتدت الفنانة ياسمين رئيس فستانا باللون الذهبى، واتسم الفستان بأكمام طويلة، وظهرت ياسمين بتسريحة شعر غير مألوفه، حيث تركت بعضه منسدلا، وقامت بعمل "كعكة" فى المنتصف.



وارتدت الفنانة ناهد السباعى فستان كب باللون النحاسى ، واتسم الفستان بفتحة كبيرة كشفت عن ساقيها، واعتمدت على خصلات الشعر المموجة.



وارتدت الفنانة مى الغيطى فستانا باللون الروز ومكون من طبقات شيفون متعددة.



وارتدت الفنانة ندى موسى فستان كب باللون الروز، مكشوف من الصدر.



وارتدت الفنانة حلا شيحة فستان باللون الكاشمير، مكشوف من الصدر والساق.



أقيم حفل ختام الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي،وذلك بعد أسبوع متواصل من الفعاليات.





تكريم هنيدي



وكرمت إدارة المهرجان الفنان محمد هنيدي، ومنحته جائزة الإنجاز الإبداعي عن مشواره الفني الممتلئ بالأعمال الفنية الناجحة.





جوائز المهرجان





ويمنح المهرجان كل عام ثلاث جوائز للإنجاز الإبداعي لثلاث فنانين، الأولى لفنان مصري والثانية لفنان عربي، والثالثة لفنان عالمي.

والجائزة الثانية تمنح لصانعة الأفلام الفليسطينية مي مصري، ولم يتم الكشف حتى الآن عن النجم العالمي صاحب الجائزة الثالثة.



ويقدم الفنان "أبو" أغنية جديدة بعنوان "حبيبي يا ليل"، والأغنية من كلماته وألحانه، وتوزيع روبرت كمال.



وتعد هذه المرة الثانية لتقديم “أبو” أغنيبة بمهرجان الجونة، حيي قدم فى الدورة الأولى لمهرجان الجونة السينمائي أغنية "3 دقات"مع الفنانة يسرا، والأغنية حققت نجاحًا كبيرًا.



يذكر أن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدأت يوم 19 سبتمبر وانتهت أمس 27 سبتمبر، وسط حضور هائل من الفنانين والإعلاميين.



عن مهرجان الجونة







مهرجان الجونة السينمائي يعد من أهم المهرجانات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يجمع بين العديد من الثقافات ويخلق تواصل بين صاع الفن والجمهور المحب للسينما، و المهرجان يقوم باكتشاف العديد من المواهب ، كما تسعى إدارة المهرجان ليكون عاملًا محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي.

حرصت نجمات الفن على حضور حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، ومنهمن من حرص على ارتداء أجمل التصاميم لكى يتألقوا على السجادة الحمراء، إلا أن بعض الإطلالات جاءت غير موقفة إما بسبب ارتداء تصاميم غير مناسبة لأجسامهم، أو اعتماد تصميمات غير ملائمة لطبيعة الحدث.