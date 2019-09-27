عرب الرمل يخسر من المقاصة ويواجه البلاستيك وعثماسون ودياً

Advertisements

خسر الفريق الاول لكرة القدم بنادي عرب الرمل، من نظيره فريق مصر المقاصة، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المواجهة الودية التي أقيمت مساء الجمعة، على ملعب السلام.



لعب أحمد حسام ميدو المدير الفنى للمقاصة في الشوط الأول بتشكيل ضم : محمد كوكو وأحمد صبيحة وأحمد ياسين وعصام صبحى وأحمد محسن وصلاح ريكو ومصطفى شبيطة وصلاح عاشور ومحمد مسعد وبيكلى وموسيس.



ودفع فريق عرب الرمل بتشكيل تكون من : مصطفى علي، نادر النويهي، والسيد علاء وايهاب عطا ومحمد عادل، وكالوشا ومعتز وأحمد أبو ريه، ورياض حسن، وحاتم وعبدالرحمن السباعى .



أحرز أهداف المقاصة أحمد محسن وصلاح أمين وعبد الله مجدى، بينما سجل هدف الفريق المنوفي اللاعب نادر النويهي من ركلة جزاء.



ويلعب عرب الرمل مع البلاستيك يوم الإثنين، على ملعب بطا، ثم يلاقي فريق عثماسون عصر الخميس بملعب عرب الرمل.