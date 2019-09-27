نيمار يضع شرطًا تعجيزيًا مقابل العودة لبرشلونة
الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 11:31 م
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عمر عبدالعزيز
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كشفت تقارير إذاعية إسبانية، أن النجم الدولي البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، قد وضع شرطا تعجيزيًا، مقابل التخلي عن حقوقه المتعلقة بالحصول على مكافأة تجديد العقد مع برشلونة.
وبحسب ما ذكرته محطة "راديو كتالونيا" الإذاعية الإسبانية، اليوم الجمعة، فإن المهاجم البرازيلي البالغ من العمر 27 عاما، أصبح على استعداد للتخلي عن الـ 43 مليون يورو التي طلبها من ناديه السابق، برشلونة الإسباني، في المحكمة بشرط واحد، وهو كتابة التزام يتعهد به النادي بالتوقيع معه.
وأضافت الإذاعة المهتمة بأخبار النادي الكتالوني، أن المبلغ الذي كان من المفترض أن يحصل عليه نيمار من برشلونة، كان 26 مليون يورو فقط، لكن اللاعب البرازيلي طالب بفائدة مالية على المبلغ.
وعلى الجهة الأخرى يدعي برشلونة أن تجاهل حقوقه يعود لانتقال نيمار إلى باريس سان جيرمان وخرق العقد من خلال دفع قيمة الشرط الجزائي وعدم التفاهم مع مسؤولي النادي الكتالوني على ذلك.
ومن الجدير بالذكر أنه كان نيمار قد سافر إلى مدينة برشلونة، يوم الخميس بعدما قرر المهاجم البرازيلي اللجوء إلى القضاء الإسباني عقب الفشل بالوصول إلى اتفاق يتضمن حصوله على مبلغ يصل إلى 43 مليون يورو، والذي من المقرر أن يحصل عليه بعد تجديد عقده عام 2016.
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