نيمار يضع شرطًا تعجيزيًا مقابل العودة لبرشلونة

كشفت تقارير إذاعية إسبانية، أن النجم الدولي البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، قد وضع شرطا تعجيزيًا، مقابل التخلي عن حقوقه المتعلقة بالحصول على مكافأة تجديد العقد مع برشلونة.





وبحسب ما ذكرته محطة "راديو كتالونيا" الإذاعية الإسبانية، اليوم الجمعة، فإن المهاجم البرازيلي البالغ من العمر 27 عاما، أصبح على استعداد للتخلي عن الـ 43 مليون يورو التي طلبها من ناديه السابق، برشلونة الإسباني، في المحكمة بشرط واحد، وهو كتابة التزام يتعهد به النادي بالتوقيع معه.



