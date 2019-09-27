ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

نيمار يضع شرطًا تعجيزيًا مقابل العودة لبرشلونة

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 11:31 م
Advertisements
نيمار يضع شرطًا تعجيزيًا مقابل العودة لبرشلونة
Advertisements
طباعة
عمر عبدالعزيز
 
Advertisements
كشفت تقارير إذاعية إسبانية، أن النجم الدولي البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، قد وضع شرطا تعجيزيًا، مقابل التخلي عن حقوقه المتعلقة بالحصول على مكافأة تجديد العقد مع برشلونة.

وبحسب ما ذكرته محطة "راديو كتالونيا" الإذاعية الإسبانية، اليوم الجمعة، فإن المهاجم البرازيلي البالغ من العمر 27 عاما، أصبح على استعداد للتخلي عن الـ 43 مليون يورو التي طلبها من ناديه السابق، برشلونة الإسباني، في المحكمة بشرط واحد، وهو كتابة التزام يتعهد به النادي بالتوقيع معه.

وأضافت الإذاعة المهتمة بأخبار النادي الكتالوني، أن المبلغ الذي كان من المفترض أن يحصل عليه نيمار من برشلونة، كان 26 مليون يورو فقط، لكن اللاعب البرازيلي طالب بفائدة مالية على المبلغ.

وعلى الجهة الأخرى يدعي برشلونة أن تجاهل حقوقه يعود لانتقال نيمار إلى باريس سان جيرمان وخرق العقد من خلال دفع قيمة الشرط الجزائي وعدم التفاهم مع مسؤولي النادي الكتالوني على ذلك.

ومن الجدير بالذكر أنه كان نيمار قد سافر إلى مدينة برشلونة، يوم الخميس بعدما قرر المهاجم البرازيلي اللجوء إلى القضاء الإسباني عقب الفشل بالوصول إلى اتفاق يتضمن حصوله على مبلغ يصل إلى 43 مليون يورو، والذي من المقرر أن يحصل عليه بعد تجديد عقده عام 2016.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: نيمار صفقات برشلونة برشلونة باريس سان جيرمان الليجا
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
استطلاع رأي
هل تؤيد استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
أتلتيك بيلباو
-
x
13:00
-
فالنسيا
خيتافي
-
x
16:00
-
برشلونة
أتلتيكو مدريد
-
x
21:00
-
ريال مدريد
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الفيصلي
-
x
17:30
-
العدالة
الرائد
-
x
19:15
-
الفيحاء
دوري أبطال إفريقيا
الرجاء الرياضي - المغرب
-
x
20:00
-
النصر - ليبيا
الأهلي - مصر
-
x
20:00
-
كانو سبورت - غينيا الإستوائية
الدوري الإنجليزي
شيفيلد يونايتد
-
x
13:30
-
ليفربول
أستون فيلا
-
x
16:00
-
بيرنلي
تشيلسي
-
x
16:00
-
برايتون
توتنهام هوتسبير
-
x
16:00
-
ساوثهامتون
إيفرتون
-
x
18:30
-
مانشستر سيتي
الدوري الإيطالي
يوفنتوس
-
x
15:00
-
سبال
سامبدوريا
-
x
18:00
-
انتر ميلان
الدوري الألماني
بادربورن
-
x
15:30
-
بايرن ميونيخ
بوروسيا دورتموند
-
x
18:30
-
فيردر بريمن
الدوري الفرنسي
بوردو
-
x
17:30
-
باريس سان جيرمان
الدوري المصري الممتاز
المقاولون العرب
-
x
17:30
-
سموحة
نادي مصر
-
x
17:30
-
أسوان
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
حسنية أكادير - المغرب
-
x
21:00
-
الاتحاد - ليبيا
نهضة بركان - المغرب
-
x
21:00
-
اشانتي جولد - غانا

DMCA.com Protection Status