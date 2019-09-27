تدشين أول فريق للرجبي لذوي الهمم الخميس المقبل

أعلنت اكاديميات ترانسفورما للألعاب الرياضيه تدشين أول فريق رجبي للكراسي المتحركه في مصر وذلك في فندق دوسيت التجمع الخامس وذلك يوم الخميس المقبل ٣ اكتوبر فى تمام الساعه السادسه مساءا في حضور كلا من حسام صاحب رئيس اتحاد الرجبي المصري ، رئيس الاتحاد العربي للرجبي ، حياة خطاب رئيسة اللجنه الأوليمبي المصريه ، رئيس اللجنه البارالمبيه المصريه ، احمد أبو هشيمه رجل الاعمال ، جلاء نصير مسؤول المسئوليه المجتمعيه في شركه We، دينا المفتي المدير التنفيذي لموسسه إنجاز مصر .

يذكر أن أكاديميات ترانسفورما للألعاب الرياضية قد بدأت مشوار تدشين فرق للرجبي على مستوى السيدات و الرجال منذ عدة اعوام ونجحت في حصد العديد من البطولات على المستوى العربي وبعض المشاركات على المستوى العالمي ، لتنتقل بعد ذلك الى اطلاق أول فريق رحبي مصري لذوي الهمم في ظل المشروع التي تقوم به لأبراز الأبطال الرياضيين منهم في كل الألعاب .