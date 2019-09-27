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تدشين أول فريق للرجبي لذوي الهمم الخميس المقبل

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 11:38 م
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تدشين أول فريق للرجبي لذوي الهمم الخميس المقبل
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الفجر الرياضي
 
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أعلنت اكاديميات  ترانسفورما للألعاب الرياضيه تدشين أول فريق رجبي للكراسي المتحركه في مصر وذلك في فندق دوسيت التجمع الخامس وذلك يوم الخميس المقبل ٣ اكتوبر  فى تمام الساعه السادسه مساءا  في حضور كلا من  حسام صاحب رئيس اتحاد الرجبي المصري ، رئيس الاتحاد العربي للرجبي ، حياة خطاب رئيسة اللجنه الأوليمبي المصريه ، رئيس اللجنه البارالمبيه المصريه ، احمد أبو هشيمه رجل الاعمال ، جلاء نصير مسؤول المسئوليه المجتمعيه في شركه We،  دينا المفتي المدير التنفيذي لموسسه إنجاز مصر . 

يذكر أن أكاديميات ترانسفورما للألعاب الرياضية قد بدأت مشوار تدشين فرق للرجبي على مستوى السيدات و الرجال منذ عدة اعوام ونجحت في حصد العديد من البطولات على المستوى العربي وبعض المشاركات على المستوى العالمي ، لتنتقل بعد ذلك الى اطلاق أول فريق رحبي مصري لذوي الهمم في ظل المشروع التي تقوم به لأبراز الأبطال الرياضيين منهم في كل الألعاب .

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