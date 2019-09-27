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الجيش الروسي يتسلم سربا من درونات الاستطلاع بعيدة المدى (فيديو)

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 11:40 م
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الجيش الروسي يتسلم سربا من درونات الاستطلاع بعيدة المدى (فيديو)
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وكالات
 
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صرح مصدر في وزارة الدفاع الروسية، بأن الجيش الروسي سيتسلم قريبا أول دفعة من درونات الاستطلاع بعيدة المدى.

وسيرابط السرب حسب المصدر في مقاطعة سمولينسك الغربية الواقعة على الحدود مع بيلاروس وأوكرانيا، وفقاً لصحيفة "إزفيستيا" .

وسيضم السرب درونات الاستطلاع من طراز "فوربوست – إر" التي ستحل محلها الدرونات الأكثر حداثة من طراز "التيوس" ما سيزيد إلى حد بعيد من القدرة القتالية للقوات الروسية على المحور الاستراتيجي الغربي.

وأضاف المصدر أن الدرونات بعيدة المدى المذكورة ليس بوسعها استطلاع الحدود الروسية الغربية فحسب، بل وتوجيه صواريخ أرض – أرض من طراز "إسكندر" و"كاليبر" إلى الأهداف في حال نشوب الحرب.

يذكر أن "فوربوست – إر" هو من أكثر الدرونات استخداما في الجيش الروسي، حيث يعمل على نطاق واسع في سوريا للتعرف على الأهداف ومراقبة نتائج ضربات الصواريخ المجنحة.

كما يستخدم لجمع المعلومات وتنفيذ مهام أخرى ويمكن أن يعمل على مدى 250 كيلومترا من مركز القيادة ويبقى في الجو لمدة 17 ساعة ويحلق بسرعة 200 كيلومتر في الساعة، فيما وزنه 450 كيلوغراما.

أما درون "ألتيوس"، فهو عبارة عن نموذج أثقل من "فوربوست" ويزن 6 أطنان ولا يستخدم للاستطلاع فحسب بل لتوجيه الضربات لمواقع العدو.

وبمقدوره القيام بدوريات جوية بسرعة 150 – 250 كيلومترا في الساعة بالاعتماد على منظومة "غلوناس" الروسية للملاحة الفضائية وتحديد المواقع، ما يجعل مدى عمله غير محدود عمليا.

كما يتميز الدرون بالقدرة على التخفي التام عن الرادارات لاحتواء جسمه على مواد مركبة، ويمكن أن يحل "ألتيوس" في المستقبل محل مقاتلات "سو- 24" التكتيكية القديمة التي لا يزال الجيش الروسي يستخدمها في منطقته العسكرية الغربية.

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