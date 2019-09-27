الترجي يغادر البطولة العربية لكرة اليد أمام الوحدة السعودي
الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 11:31 م
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مروى الجلاصي
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ودّع الترجي الرياضي التونسي منافسات البطولة العربية للأندية الأبطال في كرة اليد، إثر هزيمته اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2019.
وقد انهزم الترجي في الدور ربع النهائي من البطولة العربية لكرة اليد، أمام منافسه نادي الوحدة السعودي، بنتيجة 28 مقابل 27.
يذكر أن لاعب الترجي أيمن حماد، أحرز على جائزة أفضل لاعب في مباراة الدور ربع النهائي من البطولة العربية لكرة اليد التي تحتضنها الأردن.
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