ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الدولار يتراجع عالميًا

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 11:35 م
Advertisements
الدولار يتراجع عالميًا
Advertisements
طباعة
 
Advertisements

 

تراجع الدولار يوم الجمعة لينزل من أعلى مستوى في عدة أسابيع مقابل معظم العملات الرئيسية في الوقت الذي يُقيم فيه المستثمرون بحذر اضطرابا سياسيا جديدا في الولايات المتحدة ويترقبون الخطوة التالية في المفاوضات التجارية مع الصين.

وهبطت العملة الأمريكية قليلا مقابل الين الذي يُعتبر ملاذا آمنا، والذي جرى تداوله عند 107.70 للدولار، ونزلت من ذروة أسبوعين في التعاملات الصباحية في آسيا مقابل اليورو لتستقر عند نحو 1.0921 دولار.

وتراجع الدولار الأمريكي مقابل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي الشديدي التأثر بالتجارة، واللذين ارتفعا قليلا بفضل آمال بأن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين التي تُعقد الشهر المقبل ستسفر عن إحراز تقدم.

وزاد الجنيه الاسترليني إلى 1.2330 دولار، بعد أن بلغ أدنى مستوى في أسبوعين يوم الخميس بعد أن قال مفاوض الاتحاد الأوروبي المعني بخروج بريطانيا من التكتل إن بريطانيا لم تقدم بعد مقترحات قانونية وعملية لاتفاق بشأن الخروج من الاتحاد.

وتستوعب الأسواق أيضا تحقيقا لمساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويتجه مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعي في شهر. واستقر المؤشر قرب أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع اليوم عند 99.146.

وهبط اليوان الصيني إلى 7.1327 للدولار في الوقت الذي تسبب فيه ضعف الطلب المحلي والحرب التجارية في انخفاض أرباح الشركات الصناعية.

وارتفع الدولار الأسترالي إلى 0.6758 دولار أمريكي لكن المكاسب كانت محدودة إذ يترقب المتعاملون اجتماع البنك المركزي المقرر الثلاثاء القادم حين من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة.

 

Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: الدولار مقابل الين الدولار اسعار الدولار
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
أتلتيك بيلباو
-
x
13:00
-
فالنسيا
خيتافي
-
x
16:00
-
برشلونة
أتلتيكو مدريد
-
x
21:00
-
ريال مدريد
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الفيصلي
-
x
17:30
-
العدالة
الرائد
-
x
19:15
-
الفيحاء
دوري أبطال إفريقيا
الرجاء الرياضي - المغرب
-
x
20:00
-
النصر - ليبيا
الأهلي - مصر
-
x
20:00
-
كانو سبورت - غينيا الإستوائية
الدوري الإنجليزي
شيفيلد يونايتد
-
x
13:30
-
ليفربول
أستون فيلا
-
x
16:00
-
بيرنلي
تشيلسي
-
x
16:00
-
برايتون
توتنهام هوتسبير
-
x
16:00
-
ساوثهامتون
إيفرتون
-
x
18:30
-
مانشستر سيتي
الدوري الإيطالي
يوفنتوس
-
x
15:00
-
سبال
سامبدوريا
-
x
18:00
-
انتر ميلان
الدوري الألماني
بادربورن
-
x
15:30
-
بايرن ميونيخ
بوروسيا دورتموند
-
x
18:30
-
فيردر بريمن
الدوري الفرنسي
بوردو
-
x
17:30
-
باريس سان جيرمان
الدوري المصري الممتاز
المقاولون العرب
-
x
17:30
-
سموحة
نادي مصر
-
x
17:30
-
أسوان
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
حسنية أكادير - المغرب
-
x
21:00
-
الاتحاد - ليبيا
نهضة بركان - المغرب
-
x
21:00
-
اشانتي جولد - غانا

DMCA.com Protection Status