شاهد مسلة الملك رمسيس الثاني في مقرها الجديد بمدينة العلمين
السبت 28/سبتمبر/2019 - 02:30 ص
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حسام زيدان
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حصلت "الفجر" على عدد من الصور لمدينة العلمين الجديدة تظهر فيها مسلة الملك رمسيس الثاني والتي كانت موجودة في حديقة المسلة بمنطقة الجزيرة أمام برج القاهرة.
وتم نقل المسلة تحت إشراف المجلس الأعلى للآثار، حيث تم وضعها في أحد أكبر ميادين مدينة العلمين والتي ستكون في استقبال ضيوف مصر عند وصولهم للمدينة، وستكون خير دعاية للحضارة المصرية حسبما جاء في بيانات سابقة لوزارة الآثار.
يذكر أن المسلة تعود للملك رمسيس الثاني، وموطنها الأصلي منطقة صان الحجر والتي حوت وضمت العديد من المسلات منها هذه المسلة، والتي نُقلت بعد ثورة يوليو 52 إلى منطقة الجزيرة أمام برج القاهرة، كما يوجد مسلة أخرى من نفس منطقة صان الحجر أمام مطار القاهرة الدولي.
وعلى مدى ما يقرب من 70 عامًا ظلت المسلة أحد معالم منطقة الجزيرة بالقاهرة، حيث تقع بالقرب من البرج، والمسلة للملك رمسيس الثاني الذي هو أحد أعظم ملوك مصر القديمة، حيث شيد العديد من المعابد منها معبد أبو سمبل، وصرح معبد الأقصر، وله عدد من التماثيل المشهورة منها تمثاله في منطقة ميت رهينة وقام بتأسيس عاصمة برعمسيس وله عدد كبير من المسلات في تانيس "صان الحجر".
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