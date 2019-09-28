شاهد مسلة الملك رمسيس الثاني في مقرها الجديد بمدينة العلمين

حصلت "الفجر" على عدد من الصور لمدينة العلمين الجديدة تظهر فيها مسلة الملك رمسيس الثاني والتي كانت موجودة في حديقة المسلة بمنطقة الجزيرة أمام برج القاهرة.





وتم نقل المسلة تحت إشراف المجلس الأعلى للآثار، حيث تم وضعها في أحد أكبر ميادين مدينة العلمين والتي ستكون في استقبال ضيوف مصر عند وصولهم للمدينة، وستكون خير دعاية للحضارة المصرية حسبما جاء في بيانات سابقة لوزارة الآثار.





يذكر أن المسلة تعود للملك رمسيس الثاني، وموطنها الأصلي منطقة صان الحجر والتي حوت وضمت العديد من المسلات منها هذه المسلة، والتي نُقلت بعد ثورة يوليو 52 إلى منطقة الجزيرة أمام برج القاهرة، كما يوجد مسلة أخرى من نفس منطقة صان الحجر أمام مطار القاهرة الدولي.



