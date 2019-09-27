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خالد صلاح يطالب بضبط سياسة "فيس بوك" داخل مصر

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 11:45 م
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خالد صلاح يطالب بضبط سياسة فيس بوك داخل مصر
خالد صلاح
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هدى عبدالرازق
 
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كشف الكاتب الصحفي خالد صلاح، أن الفيسبوك قد أغلق الفيديوهات التي نشروها ردا على ما تتعرض له مصر من شائعات وأكاذيب، منوها بأنهم نشروا فيديو لأسرة وأقارب المذيع الإخواني الهارب محمد ناصر وليس به أي ألفاظ، حيث أكد شقيق ناصر أنه حصل على 50% في الثانوية العامة.

وأكد "صلاح"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، أن الفيسبوك ينحاز للمعلنيين الذين يدفعون أكثر، منوهًا بأن الفيسبوك يعد أكبر ناشط في الأمور التحريضية، مطالبا الدولة المصرية بالتدخل الفوري وإتخاذ خطوات جادة مع الفيسبوك لضبط سياسته داخل مصر.

ومن ناحيته عقب الإعلامي عمرو أديب: "وفيها إيه يعني لما محمد ناصر يكون جايب 50%"، مؤكدا أن هناك علامة استفهام على أداء "الفيسبوك" الفترة الماضية.

وجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة إلى المصريين في الخارج، قائلا: "اطمنوا مصر بخير"، مؤكدا أن مصر ليست فقط المصريين في الداخل، وكذلك في الخارج، لافتا إلى أن بعد المصريين في الخارج عن مصر يجعلهم يشعرون بالقلق على الوضع في مصر.
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