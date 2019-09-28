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ضياء رشوان: كان لي شرف اقتراح كيفية تغيير الرئيس في الدستور (فيديو)

السبت 28/سبتمبر/2019 - 05:19 ص
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ضياء رشوان: كان لي شرف اقتراح كيفية تغيير الرئيس في الدستور (فيديو)
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أمنية فوزي
 
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قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن كل من هو يقر ويعترف بدستور البلاد بكل ما يترتب عليه من إجراءات في وصول شخص أو حكومة للحكم ويعارض شيء فهو معارض سلمي يجب قبوله والتحاور معه.

وأضاف "رشوان"، خلال حواره مع برنامج "الآن"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الجمعة، أن كل من لا يقر بهذا الدستور وهذه الطريقة للوصول للحكم ويرى أن هذا الرئيس أو الحكومة خلافًا عن ذلك لا يقبل منه رأي ولا يرجح له رأي؛ لأنه خارج الشرعية.

ولفت إلى أن هناك مادة في الدستور، كان له شرف اقتراحها، تتحدث عن كيفية تغيير رئيس الجمهورية، موضحًا أنها تمر بداية من مجلس النواب، وأن نسبة معينة من مجلس النواب تستطيع التقدم بطلب لعزله، وبعدها يطرح استفتاء شعبي، معلقًا: "ما خارج الدستور فهو انقلاب على الدستور".

وفي ذات السياق، أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصر من البداية على الإصلاح الاقتصادي والمالي؛ لأن إصلاح هذا البلد لا بد أن يمر بالإصلاح الاقتصادي والمالي.

وتابع نقيب الصحفيين، أن الرئيس السيسي كان أمامه طريقيتين للتصرف ؛ إما أن يزيد من رصيده الشعبي، ولكن بعد عامين أو ثلاثة يحدث انهيار كامل للدولة، أو يتخذ الإجراءات التي أخذها في النواحي الاقتصادية، رغم أنها ثقيلة على أكتاف المواطنين.
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